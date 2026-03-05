Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии зафиксировали 30 дронов в ходе массированного налета - РИА Новости, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 05.03.2026 (обновлено: 17:26 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/abhazija-2078767228.html
В Абхазии зафиксировали 30 дронов в ходе массированного налета
В Абхазии зафиксировали 30 дронов в ходе массированного налета - РИА Новости, 05.03.2026
В Абхазии зафиксировали 30 дронов в ходе массированного налета
Около 30 дронов зафиксировали в Абхазии в ходе массированного налета в среду, идет совместная работа ПВО с Россией, сообщил абхазский командующий ВВС и ПВО... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:21:00+03:00
2026-03-05T17:26:00+03:00
в мире
абхазия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b211e82fe343f55813160cf39bb9014e.jpg
https://ria.ru/20260305/bespilotniki-2078693864.html
https://ria.ru/20260305/mid-2078743352.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_155:0:1655:1125_1920x0_80_0_0_2352c98da7c21227252e5b79830a789a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, абхазия, россия
В мире, Абхазия, Россия
В Абхазии зафиксировали 30 дронов в ходе массированного налета

Гумба: в Абхазии зафиксировали около 30 дронов в ходе массированного налета

© Fotolia / fflyБеспилотный летательный аппарат (БПЛА)
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© Fotolia / ffly
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Около 30 дронов зафиксировали в Абхазии в ходе массированного налета в среду, идет совместная работа ПВО с Россией, сообщил абхазский командующий ВВС и ПВО Адгур Гумба.
По словам Гумбы, в среду Абхазия столкнулась с "беспрецедентно массовым использованием БПЛА". Падения беспилотников зафиксированы в 11 населенных пунктах республики.
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Белгородской области сбили около 90 украинских беспилотников за сутки
Вчера, 11:52
"Налет был около 30 беспилотников... 99% уничтожены... идет совместная работа ПВО Абхазии и России", - сказал Гумба в видео, опубликованном в Telegram-канале агентства Апсныпресс.
По его словам, ранее также фиксировались единичные пролеты по 5-7 дронов, однако это не предавалось огласке во избежание паники среди населения. "Наши подразделения стараются корректировать огонь так, чтобы сбитый дрон не планировал в сторону жилых застроек. Вчера (в среду - ред.) один из аппаратов повредил высоковольтную линию электропередачи, однако специалисты СУЭС (Сухумское управление электрическими сооружениями - ред.) оперативно восстановили подачу энергии", - добавил Гумба.
Позже пресс-служба абхазского президента Абхазии сообщила в Telegram-канале, что глава республики провел внеочередное заседание Совета безопасности, в котором обсудил ситуацию с нарушением воздушного пространства Абхазии беспилотниками.
Как заявил секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа, определить происхождение беспилотников пока не удалось, требуется дополнительное время для изучения их типа и целей, передает Апсныпресс.
Взрыв в аэропорту Нахичевани - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
МИД Ирана прокомментировал инцидент с дронами в Азербайджане
Вчера, 14:24
 
В миреАбхазияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала