https://ria.ru/20260305/abhazija-2078767228.html
В Абхазии зафиксировали 30 дронов в ходе массированного налета
В Абхазии зафиксировали 30 дронов в ходе массированного налета - РИА Новости, 05.03.2026
В Абхазии зафиксировали 30 дронов в ходе массированного налета
Около 30 дронов зафиксировали в Абхазии в ходе массированного налета в среду, идет совместная работа ПВО с Россией, сообщил абхазский командующий ВВС и ПВО... РИА Новости, 05.03.2026
2026-03-05T15:21:00+03:00
2026-03-05T15:21:00+03:00
2026-03-05T17:26:00+03:00
в мире
абхазия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_b211e82fe343f55813160cf39bb9014e.jpg
https://ria.ru/20260305/bespilotniki-2078693864.html
https://ria.ru/20260305/mid-2078743352.html
абхазия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106660/41/1066604158_155:0:1655:1125_1920x0_80_0_0_2352c98da7c21227252e5b79830a789a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абхазия, россия
В Абхазии зафиксировали 30 дронов в ходе массированного налета
Гумба: в Абхазии зафиксировали около 30 дронов в ходе массированного налета
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Около 30 дронов зафиксировали в Абхазии в ходе массированного налета в среду, идет совместная работа ПВО с Россией, сообщил абхазский командующий ВВС и ПВО Адгур Гумба.
По словам Гумбы, в среду Абхазия
столкнулась с "беспрецедентно массовым использованием БПЛА". Падения беспилотников зафиксированы в 11 населенных пунктах республики.
"Налет был около 30 беспилотников... 99% уничтожены... идет совместная работа ПВО Абхазии и России", - сказал Гумба в видео, опубликованном в Telegram-канале
агентства Апсныпресс.
По его словам, ранее также фиксировались единичные пролеты по 5-7 дронов, однако это не предавалось огласке во избежание паники среди населения. "Наши подразделения стараются корректировать огонь так, чтобы сбитый дрон не планировал в сторону жилых застроек. Вчера (в среду - ред.) один из аппаратов повредил высоковольтную линию электропередачи, однако специалисты СУЭС (Сухумское управление электрическими сооружениями - ред.) оперативно восстановили подачу энергии", - добавил Гумба.
Позже пресс-служба абхазского президента Абхазии сообщила в Telegram-канале, что глава республики провел внеочередное заседание Совета безопасности, в котором обсудил ситуацию с нарушением воздушного пространства Абхазии беспилотниками.
Как заявил секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа
, определить происхождение беспилотников пока не удалось, требуется дополнительное время для изучения их типа и целей, передает Апсныпресс.