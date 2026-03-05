В Абхазии зафиксировали 30 дронов в ходе массированного налета

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Около 30 дронов зафиксировали в Абхазии в ходе массированного налета в среду, идет совместная работа ПВО с Россией, сообщил абхазский командующий ВВС и ПВО Адгур Гумба.

По его словам, ранее также фиксировались единичные пролеты по 5-7 дронов, однако это не предавалось огласке во избежание паники среди населения. "Наши подразделения стараются корректировать огонь так, чтобы сбитый дрон не планировал в сторону жилых застроек. Вчера (в среду - ред.) один из аппаратов повредил высоковольтную линию электропередачи, однако специалисты СУЭС (Сухумское управление электрическими сооружениями - ред.) оперативно восстановили подачу энергии", - добавил Гумба.