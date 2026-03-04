Военный аналитик рассказал о провале новейших ЗРК Patriot при ответе Ирана

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot новейшей версии Pac-3 не справились с ответными ударами Ирана ракетами и беспилотниками типа "Шахед", фактически провалили систему ПВО-ПРО американских баз в регионе и стран Персидского залива, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану . Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке

"Анализ первых трех дней военной операции США и Израиля против Ирана позволяет утверждать, что американские комплексы Patriot Pac-3 в новейшей версии провалили систему противовоздушной и противоракетной обороны американских баз в регионе и стран Персидского залива . Такой вывод можно сделать на основании анализа первых трех дней войны в Заливе", - сказал Коротченко

Он отметил, что аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поразили большинство военных объектов и баз США в регионе, а также нанесли удары по инфраструктурным объектам в странах Персидского залива, которые, как считает Тегеран, обеспечивают логистику и боеспособность американской группировки сил и средств, нацеленных на Иран.

В частности, были поражены американский радар раннего предупреждения в Катаре стоимостью 1,1 миллиарда долларов, американский военный контингент на территории международного аэропорта Эрбиля Ираке , французская военно-морская база в Абу-Даби , американскую авиабаза Али-аль-Салем в Кувейте , различные инфраструктурные объекты в ОАЭ , Израиле и других странах.

Таким образом, по его словам, ранее отмечавшиеся недостатки ЗРК Patriot получили свое наглядное подтверждение в данном военном конфликте. В частности, американские ЗРК не смогли обеспечить эффективную защиту от ударных беспилотников Ирана класса "Шахед". Очевидно, это связано с тем, что нижняя зона поражения комплекса порядка 50-60 метров не позволяет обеспечить эффективный перехват цели.

"И фактически в этот зазор между поверхностью земли и нижней зоной поражения Patriot Иран успешно осуществляет атаки своими беспилотниками. Кроме того, США приходится использовать новейшие ракеты Pас-3 для Patriot стоимостью четыре миллиона долларов каждая, чтобы пытаться сбивать дешевые дроны "Шахед" за 20 тысяч долларов. Всего этих ракет для Patriot производится от 300 до 600 ежегодно, а отстреливать приходится десятки каждую ночь", - отметил Коротченко.

Что касается баллистических ракет оперативно-тактического класса, то очевидно, что пуски зенитных ракет Patriot не приводили к поражению иранских целей. При этом Иран в первые дни использует самые простейшие версии баллистических ракет, как по дальности, так и по боевым возможностям, не приберегая к более продвинутым, современным и эффективным версиям этого типа ракет, а также гиперзвуковым ракетам. Очевидно, что Тегеран ждет, когда возможности американской и израильской ПВО в регионе будут значительно подорваны либо иссякнут вследствие недостатка и перерасхода боекомплекта, и нанесет более сокрушительный удар.