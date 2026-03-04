Рейтинг@Mail.ru
Военный аналитик рассказал о провале новейших ЗРК Patriot при ответе Ирана
04.03.2026
Военный аналитик рассказал о провале новейших ЗРК Patriot при ответе Ирана
Военный аналитик рассказал о провале новейших ЗРК Patriot при ответе Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
Военный аналитик рассказал о провале новейших ЗРК Patriot при ответе Ирана
Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot новейшей версии Pac-3 не справились с ответными ударами Ирана ракетами и беспилотниками типа "Шахед",... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
иран
сша
персидский залив
игорь коротченко
цамто
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
персидский залив
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902325191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d0bebea88f7407562ea589a08c062ff2.jpg
1920
1920
true
иран, сша, персидский залив, игорь коротченко, цамто, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Персидский залив, Игорь Коротченко, ЦАМТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
Военный аналитик рассказал о провале новейших ЗРК Patriot при ответе Ирана

Коротченко: ЗРК Patriot Pac-3 не справились с ответными ударами Ирана

Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot новейшей версии Pac-3 не справились с ответными ударами Ирана ракетами и беспилотниками типа "Шахед", фактически провалили систему ПВО-ПРО американских баз в регионе и стран Персидского залива, заявил РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В Сети появился сайт, подсчитывающий стоимость операции США против Ирана
В Сети появился сайт, подсчитывающий стоимость операции США против Ирана
Вчера, 04:06
"Анализ первых трех дней военной операции США и Израиля против Ирана позволяет утверждать, что американские комплексы Patriot Pac-3 в новейшей версии провалили систему противовоздушной и противоракетной обороны американских баз в регионе и стран Персидского залива. Такой вывод можно сделать на основании анализа первых трех дней войны в Заливе", - сказал Коротченко.
Он отметил, что аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) поразили большинство военных объектов и баз США в регионе, а также нанесли удары по инфраструктурным объектам в странах Персидского залива, которые, как считает Тегеран, обеспечивают логистику и боеспособность американской группировки сил и средств, нацеленных на Иран.
В частности, были поражены американский радар раннего предупреждения в Катаре стоимостью 1,1 миллиарда долларов, американский военный контингент на территории международного аэропорта Эрбиля в Ираке, французская военно-морская база в Абу-Даби, американскую авиабаза Али-аль-Салем в Кувейте, различные инфраструктурные объекты в ОАЭ, Израиле и других странах.
Таким образом, по его словам, ранее отмечавшиеся недостатки ЗРК Patriot получили свое наглядное подтверждение в данном военном конфликте. В частности, американские ЗРК не смогли обеспечить эффективную защиту от ударных беспилотников Ирана класса "Шахед". Очевидно, это связано с тем, что нижняя зона поражения комплекса порядка 50-60 метров не позволяет обеспечить эффективный перехват цели.
США отказались дать снаряды некоторым странам Персидского залива, пишут СМИ
США отказались дать снаряды некоторым странам Персидского залива, пишут СМИ
Вчера, 20:04
"И фактически в этот зазор между поверхностью земли и нижней зоной поражения Patriot Иран успешно осуществляет атаки своими беспилотниками. Кроме того, США приходится использовать новейшие ракеты Pас-3 для Patriot стоимостью четыре миллиона долларов каждая, чтобы пытаться сбивать дешевые дроны "Шахед" за 20 тысяч долларов. Всего этих ракет для Patriot производится от 300 до 600 ежегодно, а отстреливать приходится десятки каждую ночь", - отметил Коротченко.
Что касается баллистических ракет оперативно-тактического класса, то очевидно, что пуски зенитных ракет Patriot не приводили к поражению иранских целей. При этом Иран в первые дни использует самые простейшие версии баллистических ракет, как по дальности, так и по боевым возможностям, не приберегая к более продвинутым, современным и эффективным версиям этого типа ракет, а также гиперзвуковым ракетам. Очевидно, что Тегеран ждет, когда возможности американской и израильской ПВО в регионе будут значительно подорваны либо иссякнут вследствие недостатка и перерасхода боекомплекта, и нанесет более сокрушительный удар.
"Таким образом, страны Персидского залива, сделавшие ставку на американские комплексы Patriot, будут вынуждены пересмотреть свои подходы к данному вопросу, поскольку американские технологии в области ПВО-ПРО не обеспечили их безопасность. Впрочем, как и США не выполнили союзнические обязательства по их защите в случае вооруженного конфликта с Ираном", - сказал директор ЦАМТО.
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
В миреИранСШАПерсидский заливИгорь КоротченкоЦАМТОВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
