В Московском зоопарке появились на свет два детеныша большого геррозавра

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Два детеныша большого геррозавра родились второго февраля в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Два детеныша большого геррозавра родились второго февраля в Московском зоопарке, подведомственном столичному Департаменту культуры. Это крупные ящерицы, обитающие в засушливых регионах Африки к югу от Сахары и на Мадагаскаре. Пока малыши вместе с родителями находятся в служебных помещениях павильона "Террариум", поэтому посетители не могут их увидеть. Сотрудники зоопарка внимательно следят за ростом и развитием детенышей", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова указала на то, что размножение особей, ранее рожденных в зоопарке, свидетельствует о профессионализме работников и успехе стратегии по сохранению редких видов животных.
Отмечается, что геррозавры - чувствительные ящерицы, но благодаря кропотливому труду специалистов зоопарка удается вовремя находить кладку рептилий и помещать яйца в инкубатор, где они содержатся в течение около двух месяцев при температуре от плюс 24 до 25 градусов.
