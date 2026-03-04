В Московском зоопарке появились на свет два детеныша большого геррозавра

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Два детеныша большого геррозавра родились второго февраля в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что геррозавры - чувствительные ящерицы, но благодаря кропотливому труду специалистов зоопарка удается вовремя находить кладку рептилий и помещать яйца в инкубатор, где они содержатся в течение около двух месяцев при температуре от плюс 24 до 25 градусов.