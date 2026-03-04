Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке появились на свет два детеныша большого геррозавра
Хорошие новости
 
09:54 04.03.2026
В Московском зоопарке появились на свет два детеныша большого геррозавра
В Московском зоопарке появились на свет два детеныша большого геррозавра
Два детеныша большого геррозавра родились второго февраля в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 04.03.2026
В Московском зоопарке появились на свет два детеныша большого геррозавра

В Московском зоопарке родились два детеныша большого геррозавра

Детеныш большого геррозавра в Московском зоопарке
Детеныш большого геррозавра в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : Пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Детеныш большого геррозавра в Московском зоопарке. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Два детеныша большого геррозавра родились второго февраля в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"Два детеныша большого геррозавра родились второго февраля в Московском зоопарке, подведомственном столичному Департаменту культуры. Это крупные ящерицы, обитающие в засушливых регионах Африки к югу от Сахары и на Мадагаскаре. Пока малыши вместе с родителями находятся в служебных помещениях павильона "Террариум", поэтому посетители не могут их увидеть. Сотрудники зоопарка внимательно следят за ростом и развитием детенышей", - говорится в сообщении.
Малайская медведица Маша из Московского зоопарка с подарком ко Дню рождения - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Московском зоопарке медведице Маше подарили торт на день рождения
3 марта, 11:38
3 марта, 11:38
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова указала на то, что размножение особей, ранее рожденных в зоопарке, свидетельствует о профессионализме работников и успехе стратегии по сохранению редких видов животных.
Отмечается, что геррозавры - чувствительные ящерицы, но благодаря кропотливому труду специалистов зоопарка удается вовремя находить кладку рептилий и помещать яйца в инкубатор, где они содержатся в течение около двух месяцев при температуре от плюс 24 до 25 градусов.
Детеныши калимантанского безухого варана в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
В Московском зоопарке появились на свет редкие вараны
22 февраля, 13:53
22 февраля, 13:53
 
Хорошие новости Москва Общество Светлана Акулова Московский зоопарк
 
 
