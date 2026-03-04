Рейтинг@Mail.ru
Японский зоопарк готов поменять капибар на белого медведя из России - РИА Новости, 04.03.2026
06:37 04.03.2026
Японский зоопарк готов поменять капибар на белого медведя из России
Японский зоопарк готов поменять капибар на белого медведя из России
Японский зоопарк Токусима готов поменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда, сообщил РИА Новости Нариоми Китамура - заместитель директора... РИА Новости, 04.03.2026
Японский зоопарк готов поменять капибар на белого медведя из России

Японский зоопарк Токусима готов поменять капибар на белого медведя из России

© Fotolia / elizalebedewaБелые медведи купаются
Белые медведи купаются - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Fotolia / elizalebedewa
Белые медведи купаются . Архивное фото
ТОКИО, 4 мар – РИА Новости, Ксения Нака. Японский зоопарк Токусима готов поменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда, сообщил РИА Новости Нариоми Китамура - заместитель директора зоопарка Токусима, занимающего одно из первых мест в Японии по числу капибар, на фоне дефицита этих животных в России.
Дефицит капибар фиксируется в России, потому что многие зоопарки страны захотели приобрести животное из-за его возросшей популярности, рассказал ранее РИА Новости член президиума Союза зоопарков и аквариумов России, директор Барнаульского зоопарка Сергей Писарев.
"Мы хотели бы обменяться нашими капибарами на другое животное. Номер один – это полярный медведь. Дело в том, что у нас есть белая медведица, но она одна. Нам нужен самец для размножения. Мы должны были получить самца для размножения из зоопарка Йокогамы, но он умер, ушел на небеса. Это был полярный медведь Гого, который, кстати, тоже был российского происхождения, родился в российском зоопарке. Также мы бы очень хотели иметь амурского леопарда (дальневосточного леопарда – ред.)", - сказал заместитель директора.
Полярный медведь Гого родился в Перми в декабре 2004 года, затем он попал в зоопарк в Осаке, а в марте 2021 года был перевезен в Йокогаму. Гого должен был отправиться в зоопарк Токусима для дальнейшего разведения, но через час после введения наркоза перед транспортировкой у него произошла остановка дыхания и он умер.
Зоопарк Токусима до недавнего время занимал первое место по количеству капибар в Японии. Первые три капибары появились здесь в 2007 году, а уже в 2016 их было 35. К 2021 году число капибар путем естественного размножения выросло до 90 особей.
Токусима (префектура)РоссияЯпонияСергей ПисаревВ мире
 
 
