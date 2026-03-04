Японский зоопарк готов поменять капибар на белого медведя из России

"Мы хотели бы обменяться нашими капибарами на другое животное. Номер один – это полярный медведь. Дело в том, что у нас есть белая медведица, но она одна. Нам нужен самец для размножения. Мы должны были получить самца для размножения из зоопарка Йокогамы, но он умер, ушел на небеса. Это был полярный медведь Гого, который, кстати, тоже был российского происхождения, родился в российском зоопарке. Также мы бы очень хотели иметь амурского леопарда (дальневосточного леопарда – ред.)", - сказал заместитель директора.