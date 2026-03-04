Рейтинг@Mail.ru
Ученый назвал регион, в который в марте вернется зима - РИА Новости, 04.03.2026
03:31 04.03.2026
Ученый назвал регион, в который в марте вернется зима
Ученый назвал регион, в который в марте вернется зима - РИА Новости, 04.03.2026
Ученый назвал регион, в который в марте вернется зима
Оттепель в Нижегородской области скоро закончится и в регион вернется зима, наступление настоящей весны жители почувствуют в конце марта, заявил РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2026
нижегородская область
нижегородский государственный университет
общество
нижегородская область
нижегородская область, нижегородский государственный университет, общество
Нижегородская область, Нижегородский государственный университет, Общество
Ученый назвал регион, в который в марте вернется зима

РИА Новости: оттепель в Нижегородской области скоро закончится и вернется зима

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Уборка снега
Уборка снега - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Уборка снега . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Оттепель в Нижегородской области скоро закончится и в регион вернется зима, наступление настоящей весны жители почувствуют в конце марта, заявил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.
"По предварительным данным, март должен быть в пределах нормы или чуть-чуть теплее. Это значит, что март будет фактически зимним. Зима еще вернется в регион - и снег еще будет, и морозы. То есть погода еще проявит зимний характер. По крайней мере, где-то до 20-х чисел марта, я так считаю", - сказал Любов.
По его словам, установившаяся в начале недели в Нижегородской области температура от 0 до плюс 2 градусов долго не продержится.
"То, что сейчас тает, это еще не весна, это только оттепель. Я думаю, что весна придет в свой срок. Обычно у нас в третьей декаде марта начинается активное снеготаяние. И по многолетним данным, где-то к концу первой декады апреля снег на полях сходит полностью, в лесах - на неделю позднее. В городе весна приходит пораньше, конечно, поскольку очень быстро тротуары протаивают. Думаю, к концу марта в городе мы уже почувствуем наступление весны", - заявил фенолог.
Он отметил, что, учитывая прошедшие обильные снегопады и большое количество накопившегося снега, таять он будет медленно. "По крайней мере, где-нибудь до первой декады апреля снег точно будет все еще таять. Я не думаю, что за два-три дня растает такая масса", - сказал ученый.
Любов заявил, что "на апрель-май прогноз достаточно оптимистический: и в апреле будет теплее немного, и в мае будет теплее, чем обычно".
Нижегородская областьНижегородский государственный университетОбщество
 
 
