Ученый назвал регион, в который в марте вернется зима

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мар - РИА Новости. Оттепель в Нижегородской области скоро закончится и в регион вернется зима, наступление настоящей весны жители почувствуют в конце марта, заявил РИА Новости доцент Нижегородского государственного университета, фенолог (специалист, изучающий сезонные явления природы) Михаил Любов.

"По предварительным данным, март должен быть в пределах нормы или чуть-чуть теплее. Это значит, что март будет фактически зимним. Зима еще вернется в регион - и снег еще будет, и морозы. То есть погода еще проявит зимний характер. По крайней мере, где-то до 20-х чисел марта, я так считаю", - сказал Любов.

По его словам, установившаяся в начале недели в Нижегородской области температура от 0 до плюс 2 градусов долго не продержится.

"То, что сейчас тает, это еще не весна, это только оттепель. Я думаю, что весна придет в свой срок. Обычно у нас в третьей декаде марта начинается активное снеготаяние. И по многолетним данным, где-то к концу первой декады апреля снег на полях сходит полностью, в лесах - на неделю позднее. В городе весна приходит пораньше, конечно, поскольку очень быстро тротуары протаивают. Думаю, к концу марта в городе мы уже почувствуем наступление весны", - заявил фенолог.

Он отметил, что, учитывая прошедшие обильные снегопады и большое количество накопившегося снега, таять он будет медленно. "По крайней мере, где-нибудь до первой декады апреля снег точно будет все еще таять. Я не думаю, что за два-три дня растает такая масса", - сказал ученый.