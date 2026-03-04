Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за февраль - РИА Новости, 04.03.2026
13:25 04.03.2026
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за февраль
2026-03-04T13:25:00+03:00
2026-03-04T13:25:00+03:00
жкх
россия
александр якубовский
госдума рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
тсж
общество
В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за февраль

Депутат Якубовский: оплатить ЖКХ за февраль можно будет до 16 марта

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оплатить жилищно-коммунальные услуг за февраль можно будет до 16 марта включительно, однако для некоторых граждан платежи необходимо провести до 10 марта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
Парламентарий напомнил, что с 1 марта вступили в силу изменения, внесенные в статью 155 Жилищного кодекса РФ: теперь плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится до 15 числа месяца, следующего за расчетным. Также установлено, что платежные документы должны направляться гражданам не позднее 5 числа месяца, следующего за расчетным.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Госдуме рассказали, как изменится контроль за концессионерами в ЖКХ
28 февраля, 16:09
"В письме Минстроя России от 20 февраля 2026 года № 9202-ДН/04 отдельно разъяснено, что новые положения подлежат применению уже при формировании платежных документов за февраль 2026 года. Это означает, что крайний срок оплаты ЖКХ за февраль - 15 марта 2026 года включительно. Однако с учетом того, что 15 марта 2026 года приходится на воскресенье, оплатить услуги за февраль можно до 16 марта 2026 года включительно", - сказал Якубовский.
По его словам, данные изменения направлены на унификацию сроков оплаты по всей стране и предоставление гражданам дополнительного времени для внесения платы. Он уточнил, что управляющие организации и ТСЖ не вправе устанавливать более ранние сроки оплаты, чем предусмотрено законом.
"Вместе с тем в февральских платежках у некоторых граждан все еще указан прежний срок оплаты - до 10 числа. Лучше не рисковать и оплатить в указанный период, чтобы избежать начисления пени", - заключил он.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
Слуцкий призвал вернуть сферу ЖКХ под контроль государства
25 февраля, 15:27
 
ЖКХ Россия Александр Якубовский Госдума РФ Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) ТСЖ Общество
 
 
