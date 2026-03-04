В Госдуме назвали крайний срок оплаты услуг ЖКХ за февраль

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Оплатить жилищно-коммунальные услуг за февраль можно будет до 16 марта включительно, однако для некоторых граждан платежи необходимо провести до 10 марта, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

"Вместе с тем в февральских платежках у некоторых граждан все еще указан прежний срок оплаты - до 10 числа. Лучше не рисковать и оплатить в указанный период, чтобы избежать начисления пени", - заключил он.