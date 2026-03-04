Рейтинг@Mail.ru
В Москве пройдет выставка-пристройство животных из приюта "Юна-фест"
14:25 04.03.2026
В Москве пройдет выставка-пристройство животных из приюта "Юна-фест"
В Москве пройдет выставка-пристройство животных из приюта "Юна-фест"
общество, москва, животные
Общество, Москва, Животные
В Москве пройдет выставка-пристройство животных из приюта "Юна-фест"

Выставка-пристройство животных из приюта "Юна-Фест" пройдет в Москве 15 марта

© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Юна-фест
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
Юна-фест
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. 15 марта на территории современного городского пространства Хлебозавод состоится "Юна‑Фест" — выставка‑пристройство кошек и собак из приюта. Это замечательная возможность наконец-то встретить питомца своей мечты! Мероприятие организовано при поддержке генерального социального партнера — проекта "Друг для Друга".
На мероприятии вас встретят более 70 кошек и 40 собак! Каждое животное по-своему уникально – разного возраста, внешности и характера. Любой желающий сможет найти действительно подходящего друга под свой образ жизни.
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Юна-фест
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
Юна-фест
Все животные-участники полностью готовы к переезду домой: они привиты, чипированы, имеют все необходимые документы и отдаются в добрые руки совершенно бесплатно после прохождения беседы с зоопсихологом. Каждый хозяин получит набор полезных подарков от проекта "Друг для друга" и сети зоомагазинов "Четыре лапы", которые помогут адаптации питомца в новом доме. Если у хозяина будут вопросы о питомце уже после пристройства — мы будем рядом! Специалисты Центра "Юна" обеспечивают поддержку хозяев: консультации по здоровью и поведению на протяжении всей жизни животного.
Помимо выставки на "Юна‑Фесте" будет насыщенная развлекательная программа: интерактивная семейная зона от проекта "Друг для Друга" с мемори‑игрой, лекциями и мастер‑классами, благотворительная лотерея от бренда мобильных и умных устройств TECNO, аквагрим и творческие станции от сети зоомагазинов "Четыре лапы", благотворительный маркет и фудкорт!
Не забудьте прихватить подарки для животных, оставшихся ждать своих хозяев в стенах приюта! На территории выставки будет организован пункт сбора, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы. Список рекомендованных пожертвований можно найти по ссылке.
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"Юна-фест
© Фото предоставлено Центром реабилитации животных "ЮНА"
Юна-фест
Приходите за позитивными эмоциями, новыми знакомствами и самое главное – за любящим питомцем!
Организаторы: Центр реабилитации временно бездомных животных "Юна" и проект "Друг для Друга".
"Юна-Фест" пройдет с 12:00 до 18:00 в городском пространстве Хлебозавод, Бойлерная (Москва, м. Дмитровская, Новодмитровская улица, 1 стр 17). Вход свободный, 0+
 
ОбществоМоскваЖивотные
 
 
