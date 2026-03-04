Исследование показало, в каких сферах чаще всего руководят женщины

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Женщины в России чаще всего занимают руководящие позиции в сфере управления персоналом и тренингов, их доля составляет 72% от общего числа топ-менеджеров, следует из исследования hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Больше всего резюме от руководителей-женщин за последний год приходится на сферу управления персоналом и тренингов - 72% от общего количества топ-менеджеров", - говорится в опросе.

В пятерку отраслей, где управленческие позиции преимущественно занимают или рассматривают женщины, также вошли розничная торговля (65%), наука и образование (61%), медицина и фармацевтика, а также искусство, развлечения и масс-медиа (по 58%).

Уточняется, что больше всего женщин-руководителей среди возрастной группы 35–44 лет - 45% от общего числа. Топ-менеджеры старше 45 лет составляют 29%, в возрасте 25–34 лет - 21%, а девушки 18–24 лет - лишь 3%.