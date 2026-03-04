Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли новый план Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
10:28 04.03.2026 (обновлено: 22:05 04.03.2026)
На Западе раскрыли новый план Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана
На Западе раскрыли новый план Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана - РИА Новости, 04.03.2026
На Западе раскрыли новый план Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана
План Владимира Зеленского по ослаблению позиций венгерского премьер-министра Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа на фоне обострения конфликта в... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:28:00+03:00
2026-03-04T22:05:00+03:00
в мире
иран
венгрия
владимир зеленский
дональд трамп
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, венгрия, владимир зеленский, дональд трамп, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Венгрия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
На Западе раскрыли новый план Зеленского из-за конфликта вокруг Ирана

Кошкович раскритиковал новый план Зеленского из-за обострения ситуации в Иране

© AP Photo / Sergei GritsВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. План Владимира Зеленского по ослаблению позиций венгерского премьер-министра Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа на фоне обострения конфликта в Иране говорит о том, что он загнан в угол, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
"Зеленский отказывается от мирного процесса, достигнутого на Аляске, отвергая президента США Дональда Трампа самым неуважительным образом", — говорится в публикации.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Германии забили тревогу из-за произошедшего в Киеве
Вчера, 09:29
По мнению Кошковича, глава киевского режима планирует сместить премьера Венгрии Виктора Орбана, заблокировав трубопровод "Дружба", и хочет, чтобы Трамп потерпел серьезную неудачу с Ираном, что отразится на результатах его партии на выборах в конгресс. Зеленский считает, что до тех пор сможет выжить исключительно с помощью денег и оружия из Европы, пишет аналитик.

"Это глупая и самонадеянная авантюра, но он загнан в угол", — считает Кошкович.

Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из России. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это было сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.

Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января. Нефтепровод берет начало в Альметьевске, проходит через Брянск и затем разветвляется: идет по территории Украины в Венгрию, Словакию и Чехию, а через Белоруссию — в направлении Польши и Германии.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
На Западе выступили со срочным призывом после заявления Зеленского о ДНР
Вчера, 09:00
 
В миреИранВенгрияВладимир ЗеленскийДональд ТрампСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
