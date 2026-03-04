https://ria.ru/20260304/zelenskij-2078533420.html
Зеленский уволил начальника управления СБУ, подозреваемого в коррупции
Владимир Зеленский уволил подозреваемого в коррупции начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области Владимира Компаниченко. РИА Новости, 04.03.2026
житомирская область
