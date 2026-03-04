Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уволил начальника управления СБУ, подозреваемого в коррупции - РИА Новости, 04.03.2026
17:19 04.03.2026
Зеленский уволил начальника управления СБУ, подозреваемого в коррупции
Зеленский уволил начальника управления СБУ, подозреваемого в коррупции
Владимир Зеленский уволил подозреваемого в коррупции начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области Владимира Компаниченко.
в мире, житомирская область, владимир зеленский, руслан кравченко, служба безопасности украины, вооруженные силы украины
В мире, Житомирская область, Владимир Зеленский, Руслан Кравченко, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский уволил начальника управления СБУ, подозреваемого в коррупции

Зеленский уволил подозреваемого в коррупции начальника СБУ в Житомирской области

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский уволил подозреваемого в коррупции начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Житомирской области Владимира Компаниченко.
Указ об увольнении Компаниченко с должности был опубликован на сайте Зеленского в среду.
Ранее украинский генпрокурор Руслан Кравченко сообщал, что задержанным командующему логистикой воздушных сил ВСУ и главе управления СБУ в Житомирской области официально предъявлены обвинения в превышении полномочий и получении неправомерной выгоды. По данным украинских СМИ, речь шла об Андрее Украинце и Владимире Компаниченко. Обоих подозреваемых заключили под стражу.
