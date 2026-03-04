"Уже на гуталине". Захарова пошутила о словах Зеленского о Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после слов Владимира Зеленского о том, что он готов направить на Ближний Восток украинских специалистов для борьбы с иранскими дронами, иронично предположила, что главарь киевского режима стал употреблять гуталин.
Ранее агентство Блумберг сообщило, что Зеленский в интервью выразил готовность направить в ближневосточные страны "лучших экспертов" Украины для борьбы с иранскими дронами.
Захарова процитировала слова Зеленского, который считает, что лидеры монархий Персидского залива могут использовать свои, как он сказал, "прекрасные отношения с Россией", чтобы убедить Москву "ввести месячное прекращение огня".
Дипломат отметила, что Зеленский манипулирует темой перемирия на Украине. По его словам, как только будет заключено перемирие, Киев сможет направить "лучших операторов-перехватчиков беспилотников в ближневосточный регион для защиты мирного населения". "Вы знаете, здесь все, и при этом задаешься только одним вопросом, чего больше: неадекватности или вот этой сатанинской лжи?" - указала Захарова.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.