"Уже на гуталине". Захарова пошутила о словах Зеленского о Ближнем Востоке

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после слов Владимира Зеленского о том, что он готов направить на Ближний Восток украинских специалистов для борьбы с иранскими дронами, иронично предположила, что главарь киевского режима стал употреблять гуталин.