МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет права выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах Украины, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Зеленский нашел новый способ убийства Украины
Вчера, 08:00
Согласно украинской конституции, глава государства избирается не более, чем на пять лет и не более, чем на два срока подряд, то есть не более, чем на 10 лет подряд. Медведчук отметил, что возможное переизбрание Зеленского будет означать нарушение этого положения. Поэтому, напомнил Медведчук, Зеленский не только является нелегитимным главой государства, но и в соответствии с конституцией Украины не имеет права на переизбрание на очередных выборах.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.