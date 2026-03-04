Рейтинг@Mail.ru
Зеленский не имеет права участвовать в выборах, заявил Медведчук - РИА Новости, 04.03.2026
10:05 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/zelenskij-2078382305.html
Зеленский не имеет права участвовать в выборах, заявил Медведчук
Зеленский не имеет права участвовать в выборах, заявил Медведчук - РИА Новости, 04.03.2026
Зеленский не имеет права участвовать в выборах, заявил Медведчук
Владимир Зеленский не имеет права выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах Украины, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T10:05:00+03:00
2026-03-04T10:05:00+03:00
Зеленский не имеет права участвовать в выборах, заявил Медведчук

Медведчук: Зеленский не имеет права участвовать в выборах по конституции

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет права выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах Украины, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Зеленский на это (выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах - ред.) не имеет права, согласно конституции Украины", - написал Медведчук в авторской статье, опубликованной на сайте движения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Зеленский нашел новый способ убийства Украины
Вчера, 08:00
Согласно украинской конституции, глава государства избирается не более, чем на пять лет и не более, чем на два срока подряд, то есть не более, чем на 10 лет подряд. Медведчук отметил, что возможное переизбрание Зеленского будет означать нарушение этого положения. Поэтому, напомнил Медведчук, Зеленский не только является нелегитимным главой государства, но и в соответствии с конституцией Украины не имеет права на переизбрание на очередных выборах.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы главы Украины тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". О необходимости выборов на Украине заявлял в декабре 2025 года президент США Дональд Трамп, который называл Зеленского "диктатором без выборов", отмечая, что рейтинг Зеленского опустился до 4%. При этом в середине февраля 2026 года Зеленский допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом, однако после этого заявлений на эту тему не последовало.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Зеленский выпрашивает оружие у Запада, заявил Мирошник
Вчера, 06:35
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
