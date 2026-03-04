Зеленский не имеет права участвовать в выборах, заявил Медведчук

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский не имеет права выдвигать свою кандидатуру на следующих президентских выборах Украины, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.