Зеленский выпрашивает оружие у Запада, заявил Мирошник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 04.03.2026
Зеленский выпрашивает оружие у Запада, заявил Мирошник
Владимир Зеленский своими заявлениями о том, что эскалация вокруг Ирана может сорвать поставки систем ПВО, выпрашивает у Запада квоту на оружие, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Зеленский выпрашивает оружие у Запада, заявил Мирошник

Мирошник: Зеленский выпрашивает оружие у Запада, ссылаясь на ситуацию в Иране

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский своими заявлениями о том, что эскалация вокруг Ирана может сорвать поставки систем ПВО, выпрашивает у Запада квоту на оружие, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По сообщениям СМИ, Зеленский ранее заявил, что эскалация на Ближнем Востоке грозит Киеву проблемами с поставками систем ПВО. По его словам, от американцев и европейцев сигналов о возможных рисках срывов поставок вооружений не было.
"Этот крик о помощи адресован главным образом к европейским стратегическим партнерам, которых Зеленский подталкивает бежать в Вашингтон и просить или вымаливать какую-то квоту, чтобы она была зарезервирована для Украины, а не была отправлена на Ближний Восток", - сказал Мирошник агентству.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Пора сдаваться". Заявление Зеленского об Иране вызвало ярость в Сети
Вчера, 22:17
 
