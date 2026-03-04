Рейтинг@Mail.ru
Зеленский вряд ли выиграет выборы на Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:24 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/zelenskij-2078329151.html
Зеленский вряд ли выиграет выборы на Украине, заявил Мирошник
Зеленский вряд ли выиграет выборы на Украине, заявил Мирошник - РИА Новости, 04.03.2026
Зеленский вряд ли выиграет выборы на Украине, заявил Мирошник
Владимир Зеленский вряд ли выиграет выборы на Украине, если они будут организованы по международным избирательным стандартам, заявил РИА Новости посол по особым РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T00:24:00+03:00
2026-03-04T00:24:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
родион мирошник
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684332_56:45:2982:1691_1920x0_80_0_0_5a6462db99d1091b44dd317662b0aefe.jpg
https://ria.ru/20260303/zelenskiy-2078317922.html
https://ria.ru/20260303/zelenskij-2078141811.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/19/2076684332_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_fe0769c9e52da8cd3d38cc7e00d56b2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, родион мирошник, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, Мирный план США по Украине
Зеленский вряд ли выиграет выборы на Украине, заявил Мирошник

Мирошник: Зеленский выиграет выборы, организованные по международным стандартам

© REUTERS / Valentyn OgirenkoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский вряд ли выиграет выборы на Украине, если они будут организованы по международным избирательным стандартам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"В случае проведения выборов по международным избирательным стандартам совершенно не факт, что Зеленский сможет на них победить и удержаться у власти", - сказал Мирошник.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
"Пора сдаваться". Заявление Зеленского об Иране вызвало ярость в Сети
Вчера, 22:17
Он подчеркнул, что потеря власти для Зеленского гарантирует ответственность за совершенное преступления
"В данном случае Зеленский будет цепляться за любую возможность - торговаться по поводу любого пункта мирного урегулирования и пытаться преподносить его как некую уступку в обмен на дополнительные преференции, которые он пытается выторговать с противоположной стороны", - добавил посол.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Зеленский заявил, что не уверен насчет участия в выборах на Украине
Вчера, 11:53
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийРодион МирошникМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала