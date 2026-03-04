МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Владимир Зеленский вряд ли выиграет выборы на Украине, если они будут организованы по международным избирательным стандартам, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"В случае проведения выборов по международным избирательным стандартам совершенно не факт, что Зеленский сможет на них победить и удержаться у власти", - сказал Мирошник

Он подчеркнул, что потеря власти для Зеленского гарантирует ответственность за совершенное преступления