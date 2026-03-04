Рейтинг@Mail.ru
Здание ЦРУ в Ираке попало под удар БПЛА, пишут СМИ
08:18 04.03.2026 (обновлено: 09:45 04.03.2026)
Здание ЦРУ в Ираке попало под удар БПЛА, пишут СМИ
Здание ЦРУ в Ираке попало под удар БПЛА, пишут СМИ - РИА Новости, 04.03.2026
Здание ЦРУ в Ираке попало под удар БПЛА, пишут СМИ
Беспилотники атаковали здание ЦРУ в Ираке, сообщил CBS со ссылкой на источники в разведке и Персидском заливе. РИА Новости, 04.03.2026
2026
в мире, иран, ирак, саудовская аравия, центральное разведывательное управление (цру), военная операция сша и израиля против ирана, владимир путин, али хаменеи, дональд трамп, красный полумесяц, израиль
В мире, Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Военная операция США и Израиля против Ирана, Владимир Путин, Али Хаменеи, Дональд Трамп, Красный полумесяц, Израиль
Здание ЦРУ в Ираке попало под удар БПЛА, пишут СМИ

CBS: здание ЦРУ в Ираке попало под удар беспилотников

© AP Photo / Hadi MizbanВид на Багдад
Вид на Багдад - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
Вид на Багдад
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Беспилотники атаковали здание ЦРУ в Ираке, сообщил CBS со ссылкой на источники в разведке и Персидском заливе.
"За последние два дня объекты ЦРУ в Ираке и Саудовской Аравии подверглись атакам БПЛА. Иракский объект был поражен двумя беспилотниками", — говорится в материале.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
Телеканал добавил, что пострадавших нет.
Газета The Washington Post ранее писала, что Иран нанес удар по зданию ЦРУ в посольстве США в Эр-Рияде.
Тегеран подчеркивал, что ответными атаками на американские объекты на Ближнем Востоке реализует право на самооборону. При этом ИРИ продолжит зеркально отвечать на удары до прекращения агрессии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
08:00

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.
В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
08:00
 
В миреИранИракСаудовская АравияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Военная операция США и Израиля против ИранаВладимир ПутинАли ХаменеиДональд ТрампКрасный полумесяцИзраиль
 
 
