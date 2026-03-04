Здание ЦРУ в Ираке попало под удар БПЛА, пишут СМИ

Тегеран подчеркивал, что ответными атаками на американские объекты на Ближнем Востоке реализует право на самооборону. При этом ИРИ продолжит зеркально отвечать на удары до прекращения агрессии.

Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.