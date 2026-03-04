Здание ЦРУ в Ираке попало под удар БПЛА, пишут СМИ

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Беспилотники атаковали здание ЦРУ в Ираке, сообщил CBS со ссылкой на источники в разведке и Персидском заливе.
«
"За последние два дня объекты ЦРУ в Ираке и Саудовской Аравии подверглись атакам БПЛА. Иракский объект был поражен двумя беспилотниками", — говорится в материале.
Телеканал добавил, что пострадавших нет.
Газета The Washington Post ранее писала, что Иран нанес удар по зданию ЦРУ в посольстве США в Эр-Рияде.
Тегеран подчеркивал, что ответными атаками на американские объекты на Ближнем Востоке реализует право на самооборону. При этом ИРИ продолжит зеркально отвечать на удары до прекращения агрессии.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против исламской республики. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома Дональд Трамп же пригрозил уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. По данным иранского Красного Полумесяца, жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля стали не менее 787 человек.
В понедельник Трамп признал, что операция может продлиться дольше первоначальных оценок в четыре-пять недель. При этом госсекретарь Марко Рубио анонсировал еще более мощные удары по Ирану.
Президент Владимир Путин подчеркивал, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе. Президент призвал стороны вернуться к диалогу. По его словам, Москва сделает все возможное для стабилизации ситуации в регионе. Путин обсудил пути решения конфликта с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и Бахрейна.