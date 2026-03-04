Рейтинг@Mail.ru
НПЗ Aramco в Саудовской Аравии снова попал под удар, пишут СМИ
12:54 04.03.2026 (обновлено: 13:04 04.03.2026)
НПЗ Aramco в Саудовской Аравии снова попал под удар, пишут СМИ
Завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в мире, снова попал под удар в... РИА Новости, 04.03.2026
saudi aramco
саудовская аравия
военная операция сша и израиля против ирана
саудовская аравия
2026
saudi aramco, саудовская аравия, военная операция сша и израиля против ирана
Saudi Aramco, Саудовская Аравия, Военная операция США и Израиля против Ирана
НПЗ Aramco в Саудовской Аравии снова попал под удар, пишут СМИ

Reuters: НПЗ Aramco в Саудовской Аравии снова попал под удар

© РИА НовостиПоврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии
© РИА Новости
Поврежденные дронами нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в мире, снова попал под удар в Саудовской Аравии, передает агентство Рейтер со ссылкой на два источника.
"НПЗ (в) Таннуре снова попал под удар неизвестной ракеты", - говорится в сообщении агентства.
Последствия атаки НПЗ Saudi Aramco - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Иране обвинили Израиль в атаке на саудовский НПЗ
2 марта, 20:24
 
Saudi AramcoСаудовская АравияВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
