Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сильнее всего в нефтегазовой отрасли зарплатные предложения выросли за год для бурильщиков - на 60%, до 200 тысяч рублей, выяснили эксперты "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).

"Проанализировали, как изменились средние зарплатные предложения в нефтегазовой отрасли за зиму 2025-2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-2025 годов. Самую заметную динамику продемонстрировали бурильщики: их среднее зарплатное предложение выросло на 60% и достигло 200 000 рублей в месяц", - говорится в исследовании.

В то же время, сварщикам в нефтегазовой отрасли работодатели готовы платить на 57% больше, чем год назад, - в среднем 167 тысяч рублей в месяц. Эти специалисты выполняют монтаж и ремонт металлоконструкций и трубопроводов на объектах добычи и переработки.

Инженеры-геодезисты показали рост средних зарплатных предложений на 45%, до 105 тысяч рублей в месяц. Они обеспечивают измерительные и разметочные работы при строительстве инфраструктуры и разработке месторождений.

Также в пятерку профессий с наиболее заметным увеличением средних зарплатных предложений вошли операторы котельной - их доход вырос на 24% и составил 53 тысячи рублей в месяц. В нефтегазовой отрасли такие специалисты обеспечивают работу котельных установок и систем теплоснабжения на производственных объектах. Уровень предлагаемых доходов по этой позиции во многом зависит от графика работы и опыта специалиста.

Мастерам по ремонту газового оборудования в этом году готовы платить на 16% больше, чем год назад, - в среднем 101 тысячу рублей. Они отвечают за обслуживание и восстановление газового оборудования, обеспечивая бесперебойную работу инфраструктуры нефтегазового комплекса.

"Рост зарплатных предложений в нефтегазовой отрасли связан не только с увеличением количества вакансий, но и с конкуренцией работодателей за квалифицированные кадры. Компании повышают предлагаемые зарплаты, чтобы привлечь и удержать опытных специалистов", - прокомментировал директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.

По его словам, самый значительный рост спроса со стороны работодателей в отрасли был зафиксирован среди инженеров-геодезистов и сварщиков, где количество вакансий выросло на 116% и 73% соответственно.