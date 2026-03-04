Рейтинг@Mail.ru
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/zarplata-2078360186.html
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 04.03.2026
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли
Сильнее всего в нефтегазовой отрасли зарплатные предложения выросли за год для бурильщиков - на 60%, до 200 тысяч рублей, выяснили эксперты "Авито Работы"... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T07:34:00+03:00
2026-03-04T07:34:00+03:00
экономика
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939281274_0:268:3070:1996_1920x0_80_0_0_1f8e03901382fb358d553ed038ef023d.jpg
https://ria.ru/20260118/rabota-2068591986.html
https://ria.ru/20251223/energetika-2063993039.html
https://ria.ru/20260226/zarplaty-2076780448.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939281274_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_86676f70d943faf7699eb977726f30a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, общество
Экономика, Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в нефтегазовой отрасли

РИА Новости: бурильщикам в нефтегазовой отрасли предлагают до 200 тысяч рублей

© iStock.com / SimonSkafarДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© iStock.com / SimonSkafar
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Сильнее всего в нефтегазовой отрасли зарплатные предложения выросли за год для бурильщиков - на 60%, до 200 тысяч рублей, выяснили эксперты "Авито Работы" (исследование есть у РИА Новости).
"Проанализировали, как изменились средние зарплатные предложения в нефтегазовой отрасли за зиму 2025-2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2024-2025 годов. Самую заметную динамику продемонстрировали бурильщики: их среднее зарплатное предложение выросло на 60% и достигло 200 000 рублей в месяц", - говорится в исследовании.
Деньги - РИА Новости, 1920, 18.01.2026
Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
18 января, 11:44
В то же время, сварщикам в нефтегазовой отрасли работодатели готовы платить на 57% больше, чем год назад, - в среднем 167 тысяч рублей в месяц. Эти специалисты выполняют монтаж и ремонт металлоконструкций и трубопроводов на объектах добычи и переработки.
Инженеры-геодезисты показали рост средних зарплатных предложений на 45%, до 105 тысяч рублей в месяц. Они обеспечивают измерительные и разметочные работы при строительстве инфраструктуры и разработке месторождений.
Также в пятерку профессий с наиболее заметным увеличением средних зарплатных предложений вошли операторы котельной - их доход вырос на 24% и составил 53 тысячи рублей в месяц. В нефтегазовой отрасли такие специалисты обеспечивают работу котельных установок и систем теплоснабжения на производственных объектах. Уровень предлагаемых доходов по этой позиции во многом зависит от графика работы и опыта специалиста.
Мастерам по ремонту газового оборудования в этом году готовы платить на 16% больше, чем год назад, - в среднем 101 тысячу рублей. Они отвечают за обслуживание и восстановление газового оборудования, обеспечивая бесперебойную работу инфраструктуры нефтегазового комплекса.
Проведение высотных монтажных работ - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Число вакансий в сфере российской энергетики за год выросло на 74 процента
23 декабря 2025, 06:29
"Рост зарплатных предложений в нефтегазовой отрасли связан не только с увеличением количества вакансий, но и с конкуренцией работодателей за квалифицированные кадры. Компании повышают предлагаемые зарплаты, чтобы привлечь и удержать опытных специалистов", - прокомментировал директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито Работы" Андрей Кучеренков.
По его словам, самый значительный рост спроса со стороны работодателей в отрасли был зафиксирован среди инженеров-геодезистов и сварщиков, где количество вакансий выросло на 116% и 73% соответственно.
"Существенный рост спроса на этих специалистов обусловлен увеличением объемов производственных, строительно-монтажных и ремонтных работ на объектах нефтегазовой инфраструктуры. Высокие зарплатные предложения отражают специфику вахтовой работы и готовность компаний платить за качество и надежность кадров", - добавил Кучеренков.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Названы регионы, где в 2025 году сильнее всего выросли зарплаты
26 февраля, 02:58
 
ЭкономикаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала