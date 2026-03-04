Рейтинг@Mail.ru
Западные страны осудили удары Ирана на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
02:25 04.03.2026
Западные страны осудили удары Ирана на Ближнем Востоке
Западные страны осудили удары Ирана на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Западные страны осудили удары Ирана на Ближнем Востоке
Глава МИД Великобритании Иветт Купер, премьер-министр Канады Марк Карни и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро осудили удары Ирана на Ближнем Востоке. РИА Новости, 04.03.2026
в мире, иран, сша, ближний восток, жан-ноэль барро, марк карни, амир саид иравани, мид франции‎, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Ближний Восток, Жан-Ноэль Барро, Марк Карни, Амир Саид Иравани, МИД Франции‎, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Западные страны осудили удары Ирана на Ближнем Востоке

Купер, Карни и Барро осудили удары Ирана по Ближнему Востоку

© REUTERS / IRGC via Wana News AgencyВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР)
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / IRGC via Wana News Agency
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Глава МИД Великобритании Иветт Купер, премьер-министр Канады Марк Карни и глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро осудили удары Ирана на Ближнем Востоке.
Ранее постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани заявил, что Иран в рамках ответа на удары США и Израиля не атакует объекты стран Персидского залива, а только базы и активы США. Он также отмечал, что Иран будет защищать себя до тех пор, пока продолжается агрессия. Госсекретарь США Марко Рубио в ночь на среду заявил, что дрон атаковал парковку консульства США в Дубае, после чего там начался пожар, но обошлось без пострадавших и жертв.
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
NBC: Иран наносит ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке
28 февраля, 12:48
"Удары иранских войск по Эр-Рияду, в том числе по посольству США, совершенно неприемлемы. Мы осуждаем эти безрассудные и дестабилизирующие нападения, направленные против невинных гражданских", - написала Купер на странице в соцсети X.
Карни, в свою очередь, выступил с речью, в ходе которой осудил удары Ирана якобы по гражданской инфраструктуре на Ближнем Востоке, призвав к деэскалации и заявив о готовности оказать помощь.
В то же время МИД Франции отчитался о том, что Барро провел разговор с главой МИД Израиля Гидеоном Сааром, президентом иракского региона Курдистан Нечирваном Барзани и премьер-министром Ливана Навафом Саламом, выразив солидарность перед лицом ударов Ирана.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
Бойцы КСИР - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Иран пригрозил "открыть врата ада" для США и Израиля
Вчера, 14:17
 
