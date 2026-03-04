Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала позицию Канады по атакам США и Израиля на Иран
09:13 04.03.2026 (обновлено: 09:15 04.03.2026)
Захарова прокомментировала позицию Канады по атакам США и Израиля на Иран
в мире, сша, иран, израиль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Позиция Канады по атакам США и Израиля на Иран, объявленная премьером страны Марком Карни, напоминает случай из медицины, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Карни заявил, что Канада поддерживает удары США и Израиля по Ирану "с сожалением", так как они демонстрируют провал международного порядка.
"Такие случаи описаны в медицине. Когда над ними насилие не совершают, они это делают добровольно, но через "не могу". Это все описано в соответствующих науках. Это же этот уровень", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
В миреСШАИранИзраильВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
