Захарова оценила заявление Туска о ядерном оружии

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала словами "вот это поворот" заявление президента Польши Дональда Туска о стремлении Варшавы добиться большей автономности в части ядерного оружия и планах Польши присоединиться по этой теме к Франции.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник рассказал, что к "продвинутой ядерной доктрине" Франции присоединятся восемь европейских стран: Великобритания, Германия, Польша, Нидерланды, Бельгия, Греция, Швеция и Дания. Туск, в свою очередь, во вторник заявил, что Польша ведет переговоры с Францией по "программе расширенного ядерного сдерживания". Он также заявил, что Польша хочет добиться большей автономности в части ядерного оружия.
"Вот это поворот", - отреагировала на это Захарова в своем Telegram-канале.
Она также считает, что в этой ситуации есть "важный нюанс".
"Как мы все только что поняли, нужно, чтобы это устраивало соседей, которым не должно казаться, что потенциальные новички угрожают их безопасности или в принципе не имеют права на свою ядерную программу. А иначе… Думаю, телевизор в эти дни все смотрят и усвоили, что в этом вопросе важен не только фактор ДНЯО и МАГАТЭ, но и настроений приграничных и не только государств", - заключила она.