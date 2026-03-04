Киев атакой на газовоз хочет напомнить о себе американцам, считает эксперт

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украина атакой на российский газовоз "Арктик Метагаз" хочет напомнить о себе американцам, считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.