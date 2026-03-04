Рейтинг@Mail.ru
Бойцы Южной группировки улучшили положение в зоне СВО - РИА Новости, 04.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 04.03.2026 (обновлено: 12:12 04.03.2026)
Бойцы Южной группировки улучшили положение в зоне СВО
Бойцы Южной группировки улучшили положение в зоне СВО - РИА Новости, 04.03.2026
Бойцы Южной группировки улучшили положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 135 военных, два бронетранспортера и 12 авто в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:10:00+03:00
2026-03-04T12:12:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
краматорск
славянск
вооруженные силы украины
константиновка
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
краматорск
славянск
константиновка
россия, безопасность, краматорск, славянск, вооруженные силы украины, константиновка, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краматорск, Славянск, Вооруженные силы Украины, Константиновка, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Бойцы Южной группировки улучшили положение в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников
Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 135 военных, два бронетранспортера и 12 авто в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Противник потерял более 135 военнослужащих, два бронетранспортера, 12 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожены девять складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Южная" нанесено поражение формированиям четырех механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Липовка, Рай-Александровка, Кондратовка, Никифоровка, Славянск, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики.
