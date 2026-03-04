https://ria.ru/20260304/yug-2078416604.html
Бойцы Южной группировки улучшили положение в зоне СВО
ВСУ за сутки потеряли более 135 военных, два бронетранспортера и 12 авто в зоне действий группировки войск "Южная", сообщили в среду в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:10:00+03:00
2026-03-04T12:10:00+03:00
2026-03-04T12:12:00+03:00
МО РФ: ВСУ потеряли более 135 военных в зоне действий "Юга" за сутки