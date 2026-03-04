Рейтинг@Mail.ru
13:59 04.03.2026
Суд признал законным решение ограничить доступ к сервису заказа авто Wheely
Суд признал законным решение ограничить доступ к сервису заказа авто Wheely
Суд признал законным решение ограничить доступ к сервису заказа авто Wheely

РИА Новости: суд признал законным решение ограничить доступ к сервису Wheely

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение ограничить доступ к сервису заказа премиальных автомобилей Wheely из-за отказа передавать в ГИС ЕРНИС данные о местонахождении машины в реальном времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Мещанского суда Москвы оставлено без изменений, жалоба – без удовлетворения", - рассказали в пресс-службе.
Ранее прокурор обратился в районный суд Москвы с требованием ограничить доступ к сервису заказа премиальных автомобилей с водителем. Поводом стал отказ сервиса передавать данные о местонахождении машины в реальном времени и данных о водителе в государственную информационную систему "Единая региональная навигационно-информационная система адрес" (далее - ГИС ЕРНИС).
Правила передачи были установлены в 2020 году после заседания антитеррористической комиссии "Об установлении порядка и сроков передачи данных о водителях легковых такси уполномоченному органу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры".
Мещанский суд Москвы в апреле 2025 года ограничил доступ к информации на сайте сервиса Wheely и к приложениям в AppStore и Google Play.
