В Бейруте прогремели два взрыва
Звуки двух мощных взрывов и работа боевой авиации слышны в Бейруте, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T09:07:00+03:00
2026-03-04T09:07:00+03:00
2026-03-04T09:29:00+03:00
В Бейруте прогремели два взрыва
