Установлены выплаты заключившим контракт с Минобороны лицам без гражданства

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил единовременные выплаты в размере 595 тысяч рублей для лиц без гражданства, заключивших контракт с министерством обороны РФ с 7 июля 2025 года, следует из указа главы государства.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 2 ноября 2022 года № 787 изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: установить ... лицам без гражданства, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более (за исключением отдельных категорий граждан и лиц без гражданства, определяемых правительство Российской Федерации), единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей", - говорится в указе, текст которого размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Аналогичные изменения внесены в указ президента Российской Федерации от 31 июля 2024 года № 644 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации", которым установлена выплата в размере 400 тысяч рублей.
Лица без гражданства право получат на получение выплат с 7 июля 2025 года, указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания, следует из документа.