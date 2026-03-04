Рейтинг@Mail.ru
Установлены выплаты заключившим контракт с Минобороны лицам без гражданства - РИА Новости, 04.03.2026
17:43 04.03.2026 (обновлено: 18:04 04.03.2026)
Установлены выплаты заключившим контракт с Минобороны лицам без гражданства
Установлены выплаты заключившим контракт с Минобороны лицам без гражданства - РИА Новости, 04.03.2026
Установлены выплаты заключившим контракт с Минобороны лицам без гражданства
Президент России Владимир Путин установил единовременные выплаты в размере 595 тысяч рублей для лиц без гражданства, заключивших контракт с министерством... РИА Новости, 04.03.2026
россия, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), общество
Россия, Владимир Путин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Общество
Установлены выплаты заключившим контракт с Минобороны лицам без гражданства

Путин установил выплаты заключившим контракт с Минобороны лицам без гражданства

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил единовременные выплаты в размере 595 тысяч рублей для лиц без гражданства, заключивших контракт с министерством обороны РФ с 7 июля 2025 года, следует из указа главы государства.
«
"Внести в указ президента Российской Федерации от 2 ноября 2022 года № 787 изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции: установить ... лицам без гражданства, которые заключили в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации сроком на один год и более (за исключением отдельных категорий граждан и лиц без гражданства, определяемых правительство Российской Федерации), единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей", - говорится в указе, текст которого размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Аналогичные изменения внесены в указ президента Российской Федерации от 31 июля 2024 года № 644 "О единовременной денежной выплате военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации", которым установлена выплата в размере 400 тысяч рублей.
Лица без гражданства право получат на получение выплат с 7 июля 2025 года, указ президента РФ вступает в силу со дня его подписания, следует из документа.
Госдума приняла закон о запрете на выдачу иностранцев, служащих в ВС России
26 февраля, 12:57
РоссияВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
 
 
