Минобороны предложило распространить на добровольцев выплаты за увечья - РИА Новости, 04.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:55 04.03.2026
Минобороны предложило распространить на добровольцев выплаты за увечья
Минобороны предложило распространить на добровольцев выплаты за увечья
2026
Минобороны предложило распространить на добровольцев выплаты за увечья

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минобороны России предлагает распространить на добровольцев выплаты за полученные увечья и гибель, имеющиеся у контрактников и мобилизованных, следует из подготовленного министерством проекта указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В целях обеспечения равенства прав военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и добровольцев министерством обороны Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработан проект указа президента Российской Федерации "О дополнительных мерах социальной поддержки гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, и членам их семей", - говорится в пояснительной записке к проекту.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
