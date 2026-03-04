https://ria.ru/20260304/vyplaty-2078412909.html
Минобороны предложило распространить на добровольцев выплаты за увечья
Минобороны предложило распространить на добровольцев выплаты за увечья
Минобороны предложило распространить на добровольцев выплаты за увечья
Минобороны России предлагает распространить на добровольцев выплаты за полученные увечья и гибель, имеющиеся у контрактников и мобилизованных
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
Минобороны России предлагает распространить на добровольцев выплаты за полученные увечья и гибель, имеющиеся у контрактников и мобилизованных, следует из подготовленного министерством проекта указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на федеральном портале
проектов нормативных правовых актов.
"В целях обеспечения равенства прав военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и добровольцев министерством обороны Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработан проект указа президента Российской Федерации "О дополнительных мерах социальной поддержки гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, и членам их семей", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Проект предусматривает предоставление выплаты в размере 5 миллионов рублей в равных долях членам семей погибших (умерших) добровольцев, принимавших участие в выполнении задач в ходе СВО. Одновременно он предусматривает единовременные выплаты добровольцам, получившим увечье (ранение, травму, контузию), в размере от 0,1 до 3 миллиона рублей в зависимости от тяжести увечья (при наступлении инвалидности до 4 миллиона рублей).
"Действия указа распространяется на правоотношения, возникшие до его вступления в силу в связи с распространением действия положений о добровольческих формированиях, установленных федеральным законом от 4 ноября 2022 года № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года", - пояснили в Минобороны РФ.