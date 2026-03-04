Минобороны предложило распространить на добровольцев выплаты за увечья

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минобороны России предлагает распространить на добровольцев выплаты за полученные увечья и гибель, имеющиеся у контрактников и мобилизованных, следует из подготовленного министерством проекта указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на федеральном Минобороны России предлагает распространить на добровольцев выплаты за полученные увечья и гибель, имеющиеся у контрактников и мобилизованных, следует из подготовленного министерством проекта указа президента РФ Владимира Путина, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях обеспечения равенства прав военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, и добровольцев министерством обороны Российской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти разработан проект указа президента Российской Федерации "О дополнительных мерах социальной поддержки гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях, и членам их семей", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Проект предусматривает предоставление выплаты в размере 5 миллионов рублей в равных долях членам семей погибших (умерших) добровольцев, принимавших участие в выполнении задач в ходе СВО. Одновременно он предусматривает единовременные выплаты добровольцам, получившим увечье (ранение, травму, контузию), в размере от 0,1 до 3 миллиона рублей в зависимости от тяжести увечья (при наступлении инвалидности до 4 миллиона рублей).