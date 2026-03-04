МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Офицеры и националисты с боевым опытом массово дезертируют из рядов ВСУ, в том числе из-за поборов командиров и неуважительного к себе отношения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Он отметил, что допросы пленных дезертиров показали, что их мотивы ничем не отличаются от насильно мобилизованных: общая усталость от войны, низкие зарплаты, постоянные поборы в частях, неуважение со стороны старших начальников и прочее.