Офицеры и националисты с опытом массово дезертируют из ВСУ
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Офицеры и националисты с боевым опытом массово дезертируют из рядов ВСУ, в том числе из-за поборов командиров и неуважительного к себе отношения, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
массово бегут офицеры и националисты с опытом АТО", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что допросы пленных дезертиров показали, что их мотивы ничем не отличаются от насильно мобилизованных: общая усталость от войны, низкие зарплаты, постоянные поборы в частях, неуважение со стороны старших начальников и прочее.