В Брянской области жилой дом получил повреждения при атаке ВСУ
В Брянской области жилой дом получил повреждения при атаке ВСУ - РИА Новости, 04.03.2026
В Брянской области жилой дом получил повреждения при атаке ВСУ
Жилой дом, гараж и автомобиль повреждены в ходе атаки ВСУ на Стародубский муниципальный округ Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
брянская область
В Брянской области жилой дом получил повреждения при атаке ВСУ
В Брянской области жилой дом и гараж получили повреждения при атаке ВСУ