В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль энергетиков
ВСУ атаковали дронами-камикадзе спецтранспорт энергетиков в Стародубском муниципальном округе Брянской области, пострадавших нет, рассказал губернатор Александр РИА Новости, 04.03.2026
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
ульяновский автомобильный завод (уаз)
брянскэнерго
брянская область
