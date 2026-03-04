Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль энергетиков - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:57 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/vsu-2078579865.html
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль энергетиков
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль энергетиков - РИА Новости, 04.03.2026
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль энергетиков
ВСУ атаковали дронами-камикадзе спецтранспорт энергетиков в Стародубском муниципальном округе Брянской области, пострадавших нет, рассказал губернатор Александр РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T19:57:00+03:00
2026-03-04T19:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
вооруженные силы украины
ульяновский автомобильный завод (уаз)
брянскэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
https://ria.ru/20260304/dron-2078493086.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, александр богомаз, вооруженные силы украины, ульяновский автомобильный завод (уаз), брянскэнерго
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Брянскэнерго
В Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль энергетиков

Богомаз: в Брянской области дроны-камикадзе ВСУ атаковали автомобиль энергетиков

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЯНСК, 4 мар – РИА Новости. ВСУ атаковали дронами-камикадзе спецтранспорт энергетиков в Стародубском муниципальном округе Брянской области, пострадавших нет, рассказал губернатор Александр Богомаз.
"ВСУ атаковали дронами–камикадзе село Азаровка Стародубского муниципального округа. В результате намеренного удара поврежден автомобиль УАЗ, принадлежащий ПАО "Россети Центр – "Брянскэнерго". Пострадавших нет", - написал глава региона в Telegram-канале.
Богомаз добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Три человека пострадали при атаке дрона ВСУ на Белгородскую область
Вчера, 15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр БогомазВооруженные силы УкраиныУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Брянскэнерго
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала