В Тульской области задержали водителя с двумя тысячами неоплаченных штрафов

ТУЛА, 4 мар – РИА Новости. Автомобиль Infiniti, водитель которого набрал больше 2 тысяч неоплаченных штрафов, задержали и изъяли в Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по региону.

В ведомстве добавили, что автомобиль, находившийся в исполнительном розыске, был задержан на 175 километре трассы М-2 "Крым". Его водитель регулярно представлял опасность для других участников движения.