В Тульской области задержали водителя с двумя тысячами неоплаченных штрафов - РИА Новости, 04.03.2026
22:14 04.03.2026
В Тульской области задержали водителя с двумя тысячами неоплаченных штрафов
В Тульской области задержали водителя с двумя тысячами неоплаченных штрафов - РИА Новости, 04.03.2026
В Тульской области задержали водителя с двумя тысячами неоплаченных штрафов
Автомобиль Infiniti, водитель которого набрал больше 2 тысяч неоплаченных штрафов, задержали и изъяли в Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции РИА Новости, 04.03.2026
происшествия, россия, тульская область
В Тульской области задержали водителя с двумя тысячами неоплаченных штрафов

ТУЛА, 4 мар – РИА Новости. Автомобиль Infiniti, водитель которого набрал больше 2 тысяч неоплаченных штрафов, задержали и изъяли в Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по региону.
"Злостный неплательщик, мужчина 1980 года рождения имеет более 2 тысяч неоплаченных штрафов, большая часть из которых за превышение скоростного режима. В результате действий сотрудников Госавтоинспекции автомобиль нарушителя изъят и передан судебным приставам, которые составили акт описи и ареста автомобиля, который перемещен на специализированную стоянку", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что автомобиль, находившийся в исполнительном розыске, был задержан на 175 километре трассы М-2 "Крым". Его водитель регулярно представлял опасность для других участников движения.
В пресс-службе Госавтоинспекции также уточнили, что в отношении нарушителя был собран административный материал по статье 17.17 КоАП РФ (Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом). Мужчине грозит наказание в виде обязательных работ до 50 часов или лишение водительских прав до года.
