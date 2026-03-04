https://ria.ru/20260304/voditel-2078601651.html
В Тульской области задержали водителя с двумя тысячами неоплаченных штрафов
Автомобиль Infiniti, водитель которого набрал больше 2 тысяч неоплаченных штрафов, задержали и изъяли в Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции РИА Новости, 04.03.2026
В Тульской области задержали водителя, набравшего более 2 тысяч штрафов
ТУЛА, 4 мар – РИА Новости. Автомобиль Infiniti, водитель которого набрал больше 2 тысяч неоплаченных штрафов, задержали и изъяли в Тульской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по региону.
"Злостный неплательщик, мужчина 1980 года рождения имеет более 2 тысяч неоплаченных штрафов, большая часть из которых за превышение скоростного режима. В результате действий сотрудников Госавтоинспекции автомобиль нарушителя изъят и передан судебным приставам, которые составили акт описи и ареста автомобиля, который перемещен на специализированную стоянку", - говорится в сообщении
В ведомстве добавили, что автомобиль, находившийся в исполнительном розыске, был задержан на 175 километре трассы М-2 "Крым". Его водитель регулярно представлял опасность для других участников движения.
В пресс-службе Госавтоинспекции также уточнили, что в отношении нарушителя был собран административный материал по статье 17.17 КоАП РФ
(Нарушение установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом). Мужчине грозит наказание в виде обязательных работ до 50 часов или лишение водительских прав до года.