Вывозной рейс "Победы" из Дубая приземлился во Внуково
Вывозной рейс "Победы" из Дубая приземлился во Внуково - РИА Новости, 04.03.2026
Вывозной рейс "Победы" из Дубая приземлился во Внуково
Первый вывозной рейс "Победы" из Дубая приземлился в столичном аэропорту "Внуково", сообщили в авиакомпании.
дубай
военная операция сша и израиля против ирана
общество
дубай
Вывозной рейс "Победы" из Дубая приземлился во Внуково
Первый вывозной рейс "Победы" из Дубая сел в столичном аэропорту "Внуково"