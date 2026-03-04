Рейтинг@Mail.ru
Пентагон опубликовал видео с поражением иранского корабля
17:31 04.03.2026
Пентагон опубликовал видео с поражением иранского корабля
Пентагон опубликовал видео с поражением иранского корабля
Пентагон опубликовал в среду видеозапись момента поражения иранского корабля торпедой, выпущенной с американской подводной лодки. РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:31:00+03:00
2026-03-04T17:31:00+03:00
Пентагон опубликовал видео с поражением иранского корабля

Пентагон опубликовал видео поражения корабля Ирана торпедой с подлодки

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Пентагон опубликовал в среду видеозапись момента поражения иранского корабля торпедой, выпущенной с американской подводной лодки.
Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил журналистам, что американская подлодка потопила иранский военный корабль в международных водах Индийского океана. По его словам, это первый случай потопления торпедой со времен Второй мировой войны.
Видеозапись продолжительностью 20 секунд появилась в аккаунте американского министерства войны в соцсети Х. Через перископ запечатлен момент попадания торпеды в кормовую часть корабля.
Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн сообщал, что общее количество уничтоженных иранских военных кораблей с учетом одной подлодки превысило 20.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских лиц. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
