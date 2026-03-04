Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали, при каком условии Венгрия может разблокировать кредит Киеву
04.03.2026
СМИ узнали, при каком условии Венгрия может разблокировать кредит Киеву
СМИ узнали, при каком условии Венгрия может разблокировать кредит Киеву - РИА Новости, 04.03.2026
СМИ узнали, при каком условии Венгрия может разблокировать кредит Киеву
Венгрия может перестать блокировать предоставление Киеву кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, если ЕС проведет миссию по проверке состояния... РИА Новости, 04.03.2026
СМИ узнали, при каком условии Венгрия может разблокировать кредит Киеву

Politico: Венгрия может разблокировать кредит Киеву, если ЕС проверит "Дружбу"

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Венгрия может перестать блокировать предоставление Киеву кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, если ЕС проведет миссию по проверке состояния нефтепровода "Дружбы", пишет издание Politico со ссылкой на неназванного венгерского чиновника.
Ранее агентство Рейтер передавало, что венгерский премьер Виктор Орбан в письме главе Евросовета Антониу Коште попросил ЕС провести проверку состояния нефтепровода "Дружба", прокачку нефти по которому остановила Украина. Как передает Рейтер, Орбан написал, что ему известно о трудностях, вызванных задержкой предоставления Украине кредита ЕС на 90 миллиардов евро.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Орбан назвал позорным ответ Зеленского на призыв восстановить транзит нефти
3 марта, 19:15
"Венгерский чиновник заявил Politico..., что они примут любое решение, к которому придет миссия по проверке. Это может стать способом разблокировать кредит Украине", - говорится в публикации.
При этом, как отмечает издание, чиновник из Венгрии подчеркнул, что любая попытка обойти позицию Будапешта "будет рассматриваться как эскалация".
Ранее представитель ЕК Анна-Кайса Итконнен заявила, что Еврокомиссия изучает варианты состава возможной миссии по проверке состояния нефтепровода "Дружбы".
Венгрия 18 февраля остановила поставки дизеля Украине, а 20 февраля заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
"Продолжает угрожать". Орбан забил тревогу из-за выходки Зеленского
27 февраля, 11:06
 
