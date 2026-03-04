СМИ узнали, при каком условии Венгрия может разблокировать кредит Киеву

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Венгрия может перестать блокировать предоставление Киеву кредита от Евросоюза в размере 90 миллиардов евро, если ЕС проведет миссию по проверке состояния нефтепровода "Дружбы", пишет издание Politico со ссылкой на неназванного венгерского чиновника.