СМИ узнали о возможном расколе между Вэнсом и Трампом по ситуации с Ираном
09:26 04.03.2026 (обновлено: 15:47 04.03.2026)
СМИ узнали о возможном расколе между Вэнсом и Трампом по ситуации с Ираном
Молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса в течение нескольких дней с момента начала операции против Ирана привлекло внимание в Вашингтоне, пишет газета...
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Военная операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс
Президент США Дональд Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса в течение нескольких дней с момента начала операции против Ирана привлекло внимание в Вашингтоне, пишет газета Financial Times.
"Вэнс почти в течение 72 часов не делал никаких публичных комментариев по поводу военной кампании. Так как он активный пользователь соцсетей и один из самых ярых защитников президента, его молчание бросалось в глаза", — говорится в материале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Кровь богу крови. Почему США не смогут добиться успеха в Иране
Вчера, 08:00
Издание отмечает, что безмолвие политика, за исключением серии репостов с официальных аккаунтов администрации, вызвало вопросы о возможном расколе в отношениях с Дональдом Трампом.
Удары по исламской республике начали наноситься в субботу. Первый комментарий Вэнс дал только в начале этой недели. В эфире телеканала Fox News он заявил, что у США есть множество опций в военных действиях и операция может затянуться.
Financial Times обратила внимание также на смену риторики политика, который строил свой имидж на противодействии военным интервенциям в мире.
Представитель Вэнса заявил, что тот был полностью вовлечен в процесс планирования операции и контролировал ее выполнение. В день первых атак Белый дом публиковал снимки с Трампом и вице-президентом, следящими за происходящим.
Как пишет издание, Вашингтон отверг любые предположения о том, что Вэнса отстранили от принятия решений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Эхо войны с Ираном ударило вовсе не по США
Вчера, 08:00
 
