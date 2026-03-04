https://ria.ru/20260304/vashington-2078372316.html
СМИ узнали о возможном расколе между Вэнсом и Трампом по ситуации с Ираном
СМИ узнали о возможном расколе между Вэнсом и Трампом по ситуации с Ираном - РИА Новости, 04.03.2026
СМИ узнали о возможном расколе между Вэнсом и Трампом по ситуации с Ираном
Молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса в течение нескольких дней с момента начала операции против Ирана привлекло внимание в Вашингтоне, пишет газета... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T09:26:00+03:00
2026-03-04T09:26:00+03:00
2026-03-04T15:47:00+03:00
в мире
сша
иран
вашингтон (штат)
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
вашингтон (штат)
в мире, сша, иран, вашингтон (штат), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Вашингтон (штат), Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ узнали о возможном расколе между Вэнсом и Трампом по ситуации с Ираном
FT: молчание Вэнса по ситуации вокруг Ирана вызвало вопросы о расколе с Трампом
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса в течение нескольких дней с момента начала операции против Ирана привлекло внимание в Вашингтоне, пишет газета Financial Times
.
"Вэнс почти в течение 72 часов не делал никаких публичных комментариев по поводу военной кампании. Так как он активный пользователь соцсетей и один из самых ярых защитников президента, его молчание бросалось в глаза", — говорится в материале.
Издание отмечает, что безмолвие политика, за исключением серии репостов с официальных аккаунтов администрации, вызвало вопросы о возможном расколе в отношениях с Дональдом Трампом.
Удары по исламской республике начали наноситься в субботу. Первый комментарий Вэнс дал только в начале этой недели. В эфире телеканала Fox News он заявил, что у США есть множество опций в военных действиях и операция может затянуться.
Financial Times обратила внимание также на смену риторики политика, который строил свой имидж на противодействии военным интервенциям в мире.
Представитель Вэнса заявил, что тот был полностью вовлечен в процесс планирования операции и контролировал ее выполнение. В день первых атак Белый дом публиковал снимки с Трампом и вице-президентом, следящими за происходящим.
Как пишет издание, Вашингтон отверг любые предположения о том, что Вэнса отстранили от принятия решений.