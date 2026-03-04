СМИ узнали о возможном расколе между Вэнсом и Трампом по ситуации с Ираном

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Молчание вице-президента США Джей Ди Вэнса в течение нескольких дней с момента начала операции против Ирана привлекло внимание в Вашингтоне, пишет газета Financial Times

"Вэнс почти в течение 72 часов не делал никаких публичных комментариев по поводу военной кампании. Так как он активный пользователь соцсетей и один из самых ярых защитников президента, его молчание бросалось в глаза", — говорится в материале.

Издание отмечает, что безмолвие политика, за исключением серии репостов с официальных аккаунтов администрации, вызвало вопросы о возможном расколе в отношениях с Дональдом Трампом.

Удары по исламской республике начали наноситься в субботу. Первый комментарий Вэнс дал только в начале этой недели. В эфире телеканала Fox News он заявил, что у США есть множество опций в военных действиях и операция может затянуться.

Financial Times обратила внимание также на смену риторики политика, который строил свой имидж на противодействии военным интервенциям в мире.

Представитель Вэнса заявил, что тот был полностью вовлечен в процесс планирования операции и контролировал ее выполнение. В день первых атак Белый дом публиковал снимки с Трампом и вице-президентом, следящими за происходящим.