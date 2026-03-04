https://ria.ru/20260304/van-2078544837.html
Расползание войны на Ближнем Востоке не нужно странам региона, заявил Ван И
Расползание войны на Ближнем Востоке не нужно странам региона, заявил Ван И - РИА Новости, 04.03.2026
Расползание войны на Ближнем Востоке не нужно странам региона, заявил Ван И
Расползание войны на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни одной из сторон, пострадают только народы региона, заявил в среду глава МИД КНР Ван И в телефонном РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:50:00+03:00
2026-03-04T17:50:00+03:00
2026-03-04T17:50:00+03:00
в мире
ближний восток
оаэ
ван и (политик)
мид кнр
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_0:0:2924:1645_1920x0_80_0_0_8cafcefcaa620e44b75d8280176f21f3.jpg
https://ria.ru/20260304/kitay-2078540968.html
ближний восток
оаэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059253809_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_835384dad3606df2ad1a39272783b5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ближний восток, оаэ, ван и (политик), мид кнр, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ближний Восток, ОАЭ, Ван И (политик), МИД КНР, Военная операция США и Израиля против Ирана
Расползание войны на Ближнем Востоке не нужно странам региона, заявил Ван И
Ван И: расползание войны на Ближнем Востоке не отвечает интересам сторон