Расползание войны на Ближнем Востоке не нужно странам региона, заявил Ван И - РИА Новости, 04.03.2026
17:50 04.03.2026
Расползание войны на Ближнем Востоке не нужно странам региона, заявил Ван И
Расползание войны на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни одной из сторон, пострадают только народы региона, заявил в среду глава МИД КНР Ван И в телефонном РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T17:50:00+03:00
2026-03-04T17:50:00+03:00
Расползание войны на Ближнем Востоке не нужно странам региона, заявил Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 4 мар - РИА Новости. Расползание войны на Ближнем Востоке не отвечает интересам ни одной из сторон, пострадают только народы региона, заявил в среду глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
"Расползание войны (на Ближнем Востоке - ред.) не отвечает интересам ни одной из сторон, пострадают только народы региона", - сказал Ван И, слова которого привел МИД Китая.
