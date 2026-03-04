На Урале медсестра погибла при нападении с ножом в больнице

Медицинская сестра погибла в результате нападения с ножом в больнице свердловского поселка Рефтинский, подозреваемый, ее бывший супруг, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области.

"Днем 4 марта в учреждении здравоохранения в поселке Рефтинский произошел инцидент, связанный с причинением ножевых ранений сотруднице данного учреждения - медицинской сестре, 1988 года рождения. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в данном преступлении был оперативно установлен и задержан, им оказался бывший супруг убитой, мужчина 1984 года рождения, с ним проводятся следственные мероприятия.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что после совершения преступления подозреваемый скрылся и отправился в свой гараж, однако по пути сотрудники полиции задержали его по приметам.

© Фото : СК России по Свердловской области На месте, где мужчина нанес ножевые ранения медсестре в посёлке Рефтинский в Свердловской области

Полковник Горелых также сообщил, что подозреваемый ранее был неоднократно судим, в том числе за причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести, неправмерное завладение транспортом и кражу.