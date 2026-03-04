Рейтинг@Mail.ru
На Урале медсестра погибла при нападении с ножом в больнице
18:03 04.03.2026 (обновлено: 18:30 04.03.2026)
На Урале медсестра погибла при нападении с ножом в больнице
На Урале медсестра погибла при нападении с ножом в больнице
Медицинская сестра погибла в результате нападения с ножом в больнице свердловского поселка Рефтинский, подозреваемый, ее бывший супруг, задержан, возбуждено... РИА Новости, 04.03.2026
происшествия, россия, свердловская область, валерий горелых, урал
Происшествия, Россия, Свердловская область, Валерий Горелых, Урал
На Урале медсестра погибла при нападении с ножом в больнице

В Свердловской области медсестра погибла при нападении с ножом в больнице

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мар - РИА Новости. Медицинская сестра погибла в результате нападения с ножом в больнице свердловского поселка Рефтинский, подозреваемый, ее бывший супруг, задержан, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Свердловской области.
"Днем 4 марта в учреждении здравоохранения в поселке Рефтинский произошел инцидент, связанный с причинением ножевых ранений сотруднице данного учреждения - медицинской сестре, 1988 года рождения. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый в данном преступлении был оперативно установлен и задержан, им оказался бывший супруг убитой, мужчина 1984 года рождения, с ним проводятся следственные мероприятия.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что после совершения преступления подозреваемый скрылся и отправился в свой гараж, однако по пути сотрудники полиции задержали его по приметам.
Полковник Горелых также сообщил, что подозреваемый ранее был неоднократно судим, в том числе за причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести, неправмерное завладение транспортом и кражу.
"На вопрос оперуполномоченных о причинах поступка фигурант хладнокровно заявил, что обижен на свою супругу из-за того, что они расстались. Шестеро внезапно осиротевших дочерей подозреваемого переданы сотрудниками полиции сестре погибшей женщины", - отметил полковник Горелых.
