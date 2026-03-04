Рейтинг@Mail.ru
Последствия повреждения АЭС "Бушер" будут катастрофическими, заявил Ульянов
18:51 04.03.2026
Последствия повреждения АЭС "Бушер" будут катастрофическими, заявил Ульянов
в мире
иран
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
бушерская аэс
магатэ
военная операция сша и израиля против ирана
иран
россия
вена
в мире, иран, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), бушерская аэс, магатэ, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Бушерская АЭС, МАГАТЭ, Военная операция США и Израиля против Ирана
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Михаил Ульянов
 Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Буквально в километрах от линии физзащиты АЭС "Бушер" в Иране звучат взрывы, в случае нарушения целостности объекта возможны катастрофические последствия, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Особую обеспокоенность вызывают те риски, которые американо-израильская агрессия уже создала для безопасности АЭС "Бушер" ... Буквально в километрах от ее линии физзащиты звучат взрывы. Нарушение целостности этого ядерного объекта чревато катастрофическими последствиями. Надеемся, что США и Израиль отдают себе в этом отчет", - заявил Ульянов на сессии Совета по пункту повестки дня сессии совета управляющих МАГАТЭ "Соглашение о гарантиях в связи с ДНЯО с Исламской Республикой Иран".
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Забота США о ядерном нераспространении всегда была мнимой, заявил Ульянов
