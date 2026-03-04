Последствия повреждения АЭС "Бушер" будут катастрофическими, заявил Ульянов

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Буквально в километрах от линии физзащиты АЭС "Бушер" в Иране звучат взрывы, в случае нарушения целостности объекта возможны катастрофические последствия, заявил представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.