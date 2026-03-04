Рейтинг@Mail.ru
Риски для безопасности АЭС "Бушер" вызывают обеспокоенность, заявил Ульянов - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ulyanov-2078559967.html
Риски для безопасности АЭС "Бушер" вызывают обеспокоенность, заявил Ульянов
Риски для безопасности АЭС "Бушер" вызывают обеспокоенность, заявил Ульянов - РИА Новости, 04.03.2026
Риски для безопасности АЭС "Бушер" вызывают обеспокоенность, заявил Ульянов
БЕРЛИН, 4 мар - РИА-Новости. Риски, которые американо-израильская агрессия уже создала для безопасности АЭС "Бушер", вызывают особую обеспокоенность, заявил... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:39:00+03:00
2026-03-04T18:39:00+03:00
в мире
берлин (город)
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
бушерская аэс
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_1bbb56095141c2d89fe05f9f22039627.jpg
https://ria.ru/20260304/uljanov-2078559210.html
берлин (город)
россия
вена
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077506233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6a54726a9ec0dccda0a6345bab1e6b01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, берлин (город), россия, вена, михаил ульянов (дипломат), бушерская аэс, магатэ
В мире, Берлин (город), Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Бушерская АЭС, МАГАТЭ
Риски для безопасности АЭС "Бушер" вызывают обеспокоенность, заявил Ульянов

Ульянов: особую обеспокоенность вызывают риски для безопасности АЭС "Бушер"

© AP Photo / Vahid SalemiАЭС "Бушер"
АЭС Бушер - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
АЭС "Бушер". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 4 мар - РИА-Новости. Риски, которые американо-израильская агрессия уже создала для безопасности АЭС "Бушер", вызывают особую обеспокоенность, заявил постоянный представитель РФ в Вене Михаил Ульянов.
"Особую обеспокоенность вызывают те риски, которые американо-израильская агрессия уже создала для безопасности АЭС "Бушер", - заявил Ульянов на заседании Совета управляющих МАГАТЭ.
По его словам, угроза станции сохраняется.
"Буквально в километрах от ее линии физзащиты звучат взрывы. Нарушение целостности этого ядерного объекта чревато катастрофическими последствиями. Надеемся, что США и Израиль отдают себе в этом отчет", - добавил Ульянов.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Ульянов назвал обсуждение иранской ядерной программы сейчас карикатурой
Вчера, 18:35
 
В миреБерлин (город)РоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Бушерская АЭСМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала