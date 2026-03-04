https://ria.ru/20260304/uljanov-2078560896.html
Ульянов раскритиковал заявления о безопасности ударов по Ирану
Умозаключения, что прямые атаки на иранский ядерный объект в Натанзе не представляют опасности, безответственны, заявил в среду постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 04.03.2026
