На Украине создали центр для обеспечения энергетической стойкости регионов

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Координационный центр для выполнения планов обеспечения энергетической стойкости в регионах создан на Украине, сообщила премьер Украины Юлия Свириденко.

"Правительство создало координационный центр под председательством премьер-министра для реализации планов устойчивости регионов Украины , а также утвердило положение о его работе", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.

По ее словам, орган будет координировать действия центральной местных органов власти в вопросах инженерно-технической защиты энергообъектов, развития распределительной генерации, обеспечении бесперебойного тепло- и водоснабжения.

"Готовим проведение первого заседания координационного центра уже на этой неделе. Совместно с регионами стратегически усиливаем энергетическую устойчивость страны и готовимся к следующей зиме", - добавила Свириденко.

Накануне украинский министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что Украина потеряла более 40 гигаватт генерирующей мощности с 2014 года, из них около половины утрачено за последние 4 года.