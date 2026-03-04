https://ria.ru/20260304/ukraina-2078608038.html
На Украине создали центр для обеспечения энергетической стойкости регионов
Координационный центр для выполнения планов обеспечения энергетической стойкости в регионах создан на Украине, сообщила премьер Украины Юлия Свириденко. РИА Новости, 04.03.2026
На Украине создали центр для обеспечения энергетической стойкости регионов
На Украине создали центр для решения проблем регионов в энергетике
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Координационный центр для выполнения планов обеспечения энергетической стойкости в регионах создан на Украине, сообщила премьер Украины Юлия Свириденко.
"Правительство создало координационный центр под председательством премьер-министра для реализации планов устойчивости регионов Украины
, а также утвердило положение о его работе", - написала Свириденко в своем Telegram-канале.
По ее словам, орган будет координировать действия центральной местных органов власти в вопросах инженерно-технической защиты энергообъектов, развития распределительной генерации, обеспечении бесперебойного тепло- и водоснабжения.
"Готовим проведение первого заседания координационного центра уже на этой неделе. Совместно с регионами стратегически усиливаем энергетическую устойчивость страны и готовимся к следующей зиме", - добавила Свириденко.
Накануне украинский министр энергетики Денис Шмыгаль
заявил, что Украина потеряла более 40 гигаватт генерирующей мощности с 2014 года, из них около половины утрачено за последние 4 года.
Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК
) Сергей Коваленко заявил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.