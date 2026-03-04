На Украине сотрудники двух ТЦК незаконно снимали военнообязанных с учета

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Сотрудники двух военкоматов на Украине вносили недостоверные данные в электронную систему и незаконно снимали с воинского учета военнообязанных, они помогли уклониться от мобилизации почти 100 мужчинам, сообщили в украинском государственном бюро расследований (ГБР)
"Разоблачили и прекратили деятельность межрегиональной группы, которая системно вмешивалась в государственные реестры и организовывала уклонение от призыва почти 100 военнообязанным. В состав группы входили военнослужащие одного из столичных и областного ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), бывший правоохранитель и безработный житель Киева", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.
По информации ведомства, подозреваемые вносили ложные сведения в электронную систему и снимали мужчин с воинского учета якобы по состоянию здоровья.
"Установлено более 80 фактов незаконного снятия с воинского учета. Из них 31 человек успел выехать за пределы Украины и не вернуться. Отдельно группа организовала "услуги" для мужчин и из других регионов, которые находились в розыске. Без личной явки в ТЦК им меняли учетные данные, удаляли предыдущую информацию, снимали статус "в розыске", - отметили в госбюро расследований.
В ведомстве уточнили, что за свои услуги фигуранты брали около 4 тысяч долларов.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
