Рейтинг@Mail.ru
На Украине сотрудники двух ТЦК незаконно снимали военнообязанных с учета - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ukraina-2078582512.html
На Украине сотрудники двух ТЦК незаконно снимали военнообязанных с учета
На Украине сотрудники двух ТЦК незаконно снимали военнообязанных с учета - РИА Новости, 04.03.2026
На Украине сотрудники двух ТЦК незаконно снимали военнообязанных с учета
Сотрудники двух военкоматов на Украине вносили недостоверные данные в электронную систему и незаконно снимали с воинского учета военнообязанных, они помогли... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T20:14:00+03:00
2026-03-04T20:14:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg
https://ria.ru/20260304/guljajpole-2078375587.html
https://ria.ru/20260228/dnepr-2077492051.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_128:0:2167:1529_1920x0_80_0_0_28e4e8713c4d4f8909bcd14219a096bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине сотрудники двух ТЦК незаконно снимали военнообязанных с учета

На Украине сотрудники двух ТЦК незаконно сняли с учета почти 100 военнообязанных

CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко / Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Николай Лазаренко /
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Сотрудники двух военкоматов на Украине вносили недостоверные данные в электронную систему и незаконно снимали с воинского учета военнообязанных, они помогли уклониться от мобилизации почти 100 мужчинам, сообщили в украинском государственном бюро расследований (ГБР)
"Разоблачили и прекратили деятельность межрегиональной группы, которая системно вмешивалась в государственные реестры и организовывала уклонение от призыва почти 100 военнообязанным. В состав группы входили военнослужащие одного из столичных и областного ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.), бывший правоохранитель и безработный житель Киева", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
В Гуляйполе сотрудники ТЦК насильно мобилизовали мужчин, рассказал беженец
Вчера, 09:39
По информации ведомства, подозреваемые вносили ложные сведения в электронную систему и снимали мужчин с воинского учета якобы по состоянию здоровья.
"Установлено более 80 фактов незаконного снятия с воинского учета. Из них 31 человек успел выехать за пределы Украины и не вернуться. Отдельно группа организовала "услуги" для мужчин и из других регионов, которые находились в розыске. Без личной явки в ТЦК им меняли учетные данные, удаляли предыдущую информацию, снимали статус "в розыске", - отметили в госбюро расследований.
В ведомстве уточнили, что за свои услуги фигуранты брали около 4 тысяч долларов.
Киевский режим сталкивается с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на них представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
В Днепре сотрудники военкомата избили женщину
28 февраля, 18:58
 
В миреУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала