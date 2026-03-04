На Украине дети травят эвакуированных сверстников, заявила омбудсмен

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украинские дети под влиянием киевских властей травят в соцсетях своих сверстников из Харьковской области, которые были эвакуированы в Россию, обзывают их предателями и коллаборационистами, сообщила журналистам омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.

По ее словам, украинские власти применяют все более изощренные методы террора.

"В частности, используются дети, проживающие на оккупированных Киевом территориях и разделяющие проукраинские взгляды. Через социальные сети эти проукраинские "активисты" осуществляют дискредитацию детей и подростков, эвакуированных на территорию Российской Федерации. Данная кампания осуществляется с привлечением ресурсов украинских специализированных служб. Лица, подвергшиеся эвакуации, сталкиваются с негативной социальной маркировкой и клеймятся как "предатели" и "коллаборационисты",- сообщила Колесник-Лавинская