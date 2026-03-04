https://ria.ru/20260304/ukraina-2078554887.html
На Украине дети травят эвакуированных сверстников, заявила омбудсмен
На Украине дети травят эвакуированных сверстников, заявила омбудсмен - РИА Новости, 04.03.2026
На Украине дети травят эвакуированных сверстников, заявила омбудсмен
Украинские дети под влиянием киевских властей травят в соцсетях своих сверстников из Харьковской области, которые были эвакуированы в Россию, обзывают их... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T18:16:00+03:00
2026-03-04T18:16:00+03:00
2026-03-04T18:16:00+03:00
харьковская область
россия
киев
виктория колесник-лавинская
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_0:155:3071:1882_1920x0_80_0_0_7b6bdce008d6a0162cd95f6d85880065.jpg
https://ria.ru/20251216/podzhog-2062274049.html
харьковская область
россия
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061679052_119:0:2848:2047_1920x0_80_0_0_36071ddf8a30c6fe2b7a18f9192ed6c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, киев, виктория колесник-лавинская, в мире, украина
Харьковская область, Россия, Киев, Виктория Колесник-Лавинская, В мире, Украина
На Украине дети травят эвакуированных сверстников, заявила омбудсмен
Колесник-Лавинская: на Украине дети травят эвакуированных в Россию сверстников
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украинские дети под влиянием киевских властей травят в соцсетях своих сверстников из Харьковской области, которые были эвакуированы в Россию, обзывают их предателями и коллаборационистами, сообщила журналистам омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
По ее словам, украинские власти применяют все более изощренные методы террора.
"В частности, используются дети, проживающие на оккупированных Киевом
территориях и разделяющие проукраинские взгляды. Через социальные сети эти проукраинские "активисты" осуществляют дискредитацию детей и подростков, эвакуированных на территорию Российской Федерации. Данная кампания осуществляется с привлечением ресурсов украинских специализированных служб. Лица, подвергшиеся эвакуации, сталкиваются с негативной социальной маркировкой и клеймятся как "предатели" и "коллаборационисты",- сообщила Колесник-Лавинская
.
Она отметила, что такие действия приводят к изоляции детей, в сети появляются фотографии эвакуированных подростков, часто эти снимки превращают с помощью нейросетей в непристойные изображения.