18:16 04.03.2026
На Украине дети травят эвакуированных сверстников, заявила омбудсмен
На Украине дети травят эвакуированных сверстников, заявила омбудсмен
На Украине дети травят эвакуированных сверстников, заявила омбудсмен

Колесник-Лавинская: на Украине дети травят эвакуированных в Россию сверстников

Флаг и герб Украины. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Украинские дети под влиянием киевских властей травят в соцсетях своих сверстников из Харьковской области, которые были эвакуированы в Россию, обзывают их предателями и коллаборационистами, сообщила журналистам омбудсмен российской администрации Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
По ее словам, украинские власти применяют все более изощренные методы террора.
"В частности, используются дети, проживающие на оккупированных Киевом территориях и разделяющие проукраинские взгляды. Через социальные сети эти проукраинские "активисты" осуществляют дискредитацию детей и подростков, эвакуированных на территорию Российской Федерации. Данная кампания осуществляется с привлечением ресурсов украинских специализированных служб. Лица, подвергшиеся эвакуации, сталкиваются с негативной социальной маркировкой и клеймятся как "предатели" и "коллаборационисты",- сообщила Колесник-Лавинская.
Она отметила, что такие действия приводят к изоляции детей, в сети появляются фотографии эвакуированных подростков, часто эти снимки превращают с помощью нейросетей в непристойные изображения.
