Конфликт в Иране задержит поставки оружия Киеву, считают в Польше - РИА Новости, 04.03.2026
17:01 04.03.2026
Конфликт в Иране задержит поставки оружия Киеву, считают в Польше
Конфликт в Иране задержит поставки оружия Киеву, считают в Польше - РИА Новости, 04.03.2026
Конфликт в Иране задержит поставки оружия Киеву, считают в Польше
Конфликт на Ближнем Востоке может задержать поставки американского вооружения на Украину, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав... РИА Новости, 04.03.2026
в мире
украина
польша
ближний восток
дональд трамп
владислав косиняк-камыш
сергей лавров
нато
украина
польша
ближний восток
в мире, украина, польша, ближний восток, дональд трамп, владислав косиняк-камыш , сергей лавров, нато
В мире, Украина, Польша, Ближний Восток, Дональд Трамп, Владислав Косиняк-Камыш , Сергей Лавров, НАТО
Конфликт в Иране задержит поставки оружия Киеву, считают в Польше

МО Польши: конфликт на Ближнем Востоке задержит поставки оружия Киеву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве.
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. . Архивное фото
ВАРШАВА, 4 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке может задержать поставки американского вооружения на Украину, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"На Ближнем Востоке используется очень много американской техники, много ракет. Производственные мощности имеются такие, как есть – недостаточные, по моему мнению. Так что, это наверняка будет иметь влияние на Украину в части поставок", - сказал Косиняк-Камыш.
Флаги Польши и ЕС - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
В Польше введут ограничение воздушного движения у Белоруссии и Украины
3 марта, 21:03
По его словам, ближневосточный конфликт также может отразиться на поставках американского вооружения в Польшу.
"Это также является для нас поводом для анализа – как это может повлиять на американские поставки в Польшу. У нас пока нет каких-то вызывающих беспокойство сигналов, но, в зависимости от длительности конфликта на Ближнем Востоке, объем использования будет расти. Чем дольше – тем больше", - сказал министр.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО. Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Фицо пригрозил Зеленскому блокировкой кредита для Украины
Вчера, 15:05
 
В миреУкраинаПольшаБлижний ВостокДональд ТрампВладислав Косиняк-КамышСергей ЛавровНАТО
 
 
