Конфликт в Иране задержит поставки оружия Киеву, считают в Польше

ВАРШАВА, 4 мар - РИА Новости. Конфликт на Ближнем Востоке может задержать поставки американского вооружения на Украину, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"На Ближнем Востоке используется очень много американской техники, много ракет. Производственные мощности имеются такие, как есть – недостаточные, по моему мнению. Так что, это наверняка будет иметь влияние на Украину в части поставок", - сказал Косиняк-Камыш.
По его словам, ближневосточный конфликт также может отразиться на поставках американского вооружения в Польшу.
"Это также является для нас поводом для анализа – как это может повлиять на американские поставки в Польшу. У нас пока нет каких-то вызывающих беспокойство сигналов, но, в зависимости от длительности конфликта на Ближнем Востоке, объем использования будет расти. Чем дольше – тем больше", - сказал министр.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что США больше не финансируют Украину, а получают деньги за поставки оружия через НАТО. Трамп 14 июля объявил о новой схеме военной помощи Украине: Вашингтон продает оружие европейским союзникам по НАТО, те его оплачивают и передают Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.