Помощь ЕС и НАТО Украине отсрочит поражение режима, заявила Жданова - РИА Новости, 04.03.2026
15:58 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ukraina-2078501488.html
Помощь ЕС и НАТО Украине отсрочит поражение режима, заявила Жданова
Помощь ЕС и НАТО Украине отсрочит поражение режима, заявила Жданова - РИА Новости, 04.03.2026
Помощь ЕС и НАТО Украине отсрочит поражение режима, заявила Жданова
Помощь ЕС и НАТО Киеву не изменит ситуацию на фронте, а лишь отсрочит поражение режима Владимира Зеленского, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T15:58:00+03:00
2026-03-04T15:58:00+03:00
россия
украина
киев
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, юлия жданова, сергей лавров, нато, евросоюз, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Юлия Жданова, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз, Вооруженные силы Украины
Помощь ЕС и НАТО Украине отсрочит поражение режима, заявила Жданова

Жданова: помощь ЕС и НАТО Киеву лишь отсрочит поражение режима Зеленского

Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Флаги Украины и Европейского союза на одной из улиц Киева. Архивное фото
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Помощь ЕС и НАТО Киеву не изменит ситуацию на фронте, а лишь отсрочит поражение режима Владимира Зеленского, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Странам Евросоюза и НАТО давно пора уяснить: потакание ультранационалистическим амбициям Киева, поставки ему вооружений и военной техники, снабжение и обучение ВСУ и других украинских вооруженных формирований не изменят ситуацию на поле боя, а лишь отстрочат неминуемое поражение режима Владимира Зеленского", - заявила Жданова на 1129-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
НАТО не снизит усилия на продолжение конфликта на Украине, считают в МИД
Вчера, 13:45
Дипломат также подчеркнула, что ситуация на Украине не может быть урегулирована без устранения первопричин конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Отставка Зеленского мало что изменит в политике Украины, заявил Медведчук
Вчера, 10:20
 
