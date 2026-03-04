Помощь ЕС и НАТО Украине отсрочит поражение режима, заявила Жданова

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Помощь ЕС и НАТО Киеву не изменит ситуацию на фронте, а лишь отсрочит поражение режима Владимира Зеленского, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Странам Евросоюза и НАТО давно пора уяснить: потакание ультранационалистическим амбициям Киева, поставки ему вооружений и военной техники, снабжение и обучение ВСУ и других украинских вооруженных формирований не изменят ситуацию на поле боя, а лишь отстрочат неминуемое поражение режима Владимира Зеленского", - заявила Жданова на 1129-м заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
Дипломат также подчеркнула, что ситуация на Украине не может быть урегулирована без устранения первопричин конфликта.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.