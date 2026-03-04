Помощь ЕС и НАТО Украине отсрочит поражение режима, заявила Жданова

ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Помощь ЕС и НАТО Киеву не изменит ситуацию на фронте, а лишь отсрочит поражение режима Владимира Зеленского, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.