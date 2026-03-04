Рейтинг@Mail.ru
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.03.2026
15:58 04.03.2026
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины,... РИА Новости, 04.03.2026
2026
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, сигнал тревоги начал распространятся по областям примерно с 15.46 мск.
