В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в среду в Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, сигнал тревоги начал распространятся по областям примерно с 15.46 мск.