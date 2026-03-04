На Украине майор незаконно начислял боевые выплаты подчиненным в тылу

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Начальник финансово-экономической службы одной из частей ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области незаконно начислял боевые выплаты подчиненным в тылу, ущерб составил почти 270 тысяч долларов, сообщает офис генерального прокурора Украины.

"Майору - начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Запорожской области предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением и халатности… Речь идет о незаконном начислении боевых выплат и ущербе государству на общую сумму более 11,6 миллиона гривен (267 тысячи долларов – ред.). Подозреваемый умышленно способствовал незаконному начислению дополнительного денежного вознаграждения за выполнение боевых задач на первой линии обороны… подчиненным военнослужащим финансово-экономической службы части. Фактически подчиненные такие задачи не выполняли", - говорится в сообщении , опубликованном на сайте ведомства.

Сообщается, что в общей сложности 11 военнослужащих в тылу незаконно получили более 4,25 миллиона гривен (около 98 тысяч долларов – ред.).

Также, по данным ведомства, майор передал подчиненному свой логин и пароль от электронного кабинета. Используя доступ к системе "Зарплатный проект", подчиненный добавлял "несуществующих" военнослужащих в списки на выплату, изменял реквизиты банковских карт для зачисления средств на собственные счета и формировал электронные реестры для перечисления денежных средств на карты, в том числе собственные. В результате этих действий ущерб воинской части составил 7,36 миллиона гривен (169,5 тысячи долларов – ред.).

Фигуранту предъявлено обвинение по уголовным статьям о злоупотреблении властью или служебным положением, а также о халатном отношении к службе. По каждой из статей предусмотрены максимальные сроки лишения свободы до трех и восьми лет. Сообщается, что офицеру избрана наиболее мягкая мера пресечения в виде личного обязательства, которая предусматривает явку к следователю или в суд по вызову. В ответ на это решение прокурор подал апелляционную жалобу.