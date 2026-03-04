Рейтинг@Mail.ru
На Украине майор незаконно начислял боевые выплаты подчиненным в тылу
14:51 04.03.2026
На Украине майор незаконно начислял боевые выплаты подчиненным в тылу
На Украине майор незаконно начислял боевые выплаты подчиненным в тылу - РИА Новости, 04.03.2026
На Украине майор незаконно начислял боевые выплаты подчиненным в тылу
Начальник финансово-экономической службы одной из частей ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области незаконно начислял боевые выплаты... РИА Новости, 04.03.2026
На Украине майор незаконно начислял боевые выплаты подчиненным в тылу

Майор ВСУ незаконно начислял боевые выплаты подчиненным в тылу

Подготовка украинских солдат
Подготовка украинских солдат
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Подготовка украинских солдат. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Начальник финансово-экономической службы одной из частей ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области незаконно начислял боевые выплаты подчиненным в тылу, ущерб составил почти 270 тысяч долларов, сообщает офис генерального прокурора Украины.
"Майору - начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Запорожской области предъявлено подозрение в злоупотреблении служебным положением и халатности… Речь идет о незаконном начислении боевых выплат и ущербе государству на общую сумму более 11,6 миллиона гривен (267 тысячи долларов – ред.). Подозреваемый умышленно способствовал незаконному начислению дополнительного денежного вознаграждения за выполнение боевых задач на первой линии обороны… подчиненным военнослужащим финансово-экономической службы части. Фактически подчиненные такие задачи не выполняли", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Пленный рассказал, как командование ВСУ не разрешало отступать раненым
Вчера, 10:08
Сообщается, что в общей сложности 11 военнослужащих в тылу незаконно получили более 4,25 миллиона гривен (около 98 тысяч долларов – ред.).
Также, по данным ведомства, майор передал подчиненному свой логин и пароль от электронного кабинета. Используя доступ к системе "Зарплатный проект", подчиненный добавлял "несуществующих" военнослужащих в списки на выплату, изменял реквизиты банковских карт для зачисления средств на собственные счета и формировал электронные реестры для перечисления денежных средств на карты, в том числе собственные. В результате этих действий ущерб воинской части составил 7,36 миллиона гривен (169,5 тысячи долларов – ред.).
Фигуранту предъявлено обвинение по уголовным статьям о злоупотреблении властью или служебным положением, а также о халатном отношении к службе. По каждой из статей предусмотрены максимальные сроки лишения свободы до трех и восьми лет. Сообщается, что офицеру избрана наиболее мягкая мера пресечения в виде личного обязательства, которая предусматривает явку к следователю или в суд по вызову. В ответ на это решение прокурор подал апелляционную жалобу.
Это далеко не единственный известный пример коррупции в ВСУ. Так, ранее по подозрению в коррупции при строительстве укрытий на военных аэродромах были задержаны командующий логистикой воздушных сил ВСУ и глава управления СБУ в Житомирской области. По данным СБУ, на строительство укрытий было выделено более 32 миллионов долларов, но сооружения не обеспечивали надлежащей защиты, а стоимость работ была завышена.
Сотрудник военкомата - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Депутата Рады пытались мобилизовать под дулом пистолета
28 февраля, 09:09
 
