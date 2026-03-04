https://ria.ru/20260304/ukraina-2078451286.html
Газ на Украине подорожал на 20 процентов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Цены на природный газ на Украине увеличились на 20% за последние дни из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщила украинская консалтинговая компания ExPro... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:50:00+03:00
в мире
украина
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Украина, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
