Рейтинг@Mail.ru
Газ на Украине подорожал на 20 процентов из-за кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/ukraina-2078451286.html
Газ на Украине подорожал на 20 процентов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Газ на Украине подорожал на 20 процентов из-за кризиса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 04.03.2026
Газ на Украине подорожал на 20 процентов из-за кризиса на Ближнем Востоке
Цены на природный газ на Украине увеличились на 20% за последние дни из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщила украинская консалтинговая компания ExPro... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T13:50:00+03:00
2026-03-04T13:50:00+03:00
в мире
украина
ближний восток
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129880/90/1298809028_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_9182b0a09500ff623d8edec81c05ff9d.jpg
https://ria.ru/20260303/zelenskij-2078111570.html
украина
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/129880/90/1298809028_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_86eec21727fa4665f5147d700ff4f9a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, ближний восток, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Украина, Ближний Восток, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Газ на Украине подорожал на 20 процентов из-за кризиса на Ближнем Востоке

Газ на Украине подорожал на 20% из-за конфликта на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкМанометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области, Украина
Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции Воловец в Закарпатской области, Украина - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Манометр на объекте высокогорной газокомпрессорной станции "Воловец" в Закарпатской области, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Цены на природный газ на Украине увеличились на 20% за последние дни из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщила украинская консалтинговая компания ExPro Consulting.
"Цены на природный газ на украинском рынке за последние дни выросли на 20%, достигая 27800 гривен (637 долларов - ред.) за тысячу метров кубических (с НДС)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Также в компании добавили, что цены на внутреннем рынке достигли высшего уровня за более чем полгода - цена на газ без НДС составляет 536 долларов за тысячу кубометров.
Ранее в среду украинский портал "Новости.LIVE" сообщил о продолжающемся росте цен на бензин на Украине.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Зеленский выпрашивает перемирие в обмен на нефть по "Дружбе"
3 марта, 10:20
 
В миреУкраинаБлижний ВостокСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала