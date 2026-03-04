https://ria.ru/20260304/ukraina-2078415344.html
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действия "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действия "Запада" за сутки - РИА Новости, 04.03.2026
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действия "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области, противник... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T12:07:00+03:00
2026-03-04T12:07:00+03:00
2026-03-04T12:11:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f1f311e8d2cc89c739b6249fa51830f7.jpg
россия
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625642_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cacdbf85d0ded8758381e7af0af73ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действия "Запада" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действия "Запада" за сутки