ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действия "Запада" за сутки

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области, противник потерял до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в ведомстве.