ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действия "Запада" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 04.03.2026 (обновлено: 12:11 04.03.2026)
ВСУ потеряли до 180 военных в зоне действия "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области, противник...
специальная военная операция на украине
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия, безопасность, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" улучшила тактическое положение и нанесла поражение украинским формированиям в ряде районов Харьковской области, противник потерял до 180 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Староверовка, Новоосиново, Самборовка, Грушевка и Болдыревка в Харьковской области.
"Потери противника составили до 180 военнослужащих, бронетранспортер, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в ведомстве.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
