https://ria.ru/20260304/ukraina-2078406447.html
В четырех областях Украины жители остались без света
В четырех областях Украины жители остались без света - РИА Новости, 04.03.2026
В четырех областях Украины жители остались без света
Жители Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Сумской областей Украины остались без света, сообщает в среду украинская энергетическая компания... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T11:26:00+03:00
2026-03-04T11:26:00+03:00
2026-03-04T11:26:00+03:00
в мире
украина
сумская область
харьковская область
укрэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
https://ria.ru/20260304/evrosoyuz-2078392682.html
https://ria.ru/20260304/epshteyn-2078263893.html
украина
сумская область
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сумская область, харьковская область, укрэнерго
В мире, Украина, Сумская область, Харьковская область, Укрэнерго
В четырех областях Украины жители остались без света
"Укрэнерго": жители четырех областей Украины остались без света