11:26 04.03.2026
В четырех областях Украины жители остались без света
в мире, украина, сумская область, харьковская область, укрэнерго
В мире, Украина, Сумская область, Харьковская область, Укрэнерго
В четырех областях Украины жители остались без света

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Жители Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Сумской областей Украины остались без света, сообщает в среду украинская энергетическая компания "Укрэнерго".
"На утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской... областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.
Также в компании сообщили о введении аварийных отключений в Харьковской области для стабилизации ситуации в энергосистеме, графики почасовых отключений временно не действуют.
Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Власти страны заявили о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах. К 11 октября ситуацию удалось стабилизировать, однако с 13 октября вновь стали вводиться аварийные графики отключения электроэнергии.
