В четырех областях Украины жители остались без света

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Жители Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Сумской областей Украины остались без света, сообщает в среду украинская энергетическая компания "Укрэнерго".

"На утро есть обесточенные потребители в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской, Сумской... областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале компании.