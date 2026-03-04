https://ria.ru/20260304/ukraina-2078371489.html
В Николаеве прогремел новый взрыв
В Николаеве прогремел новый взрыв - РИА Новости, 04.03.2026
В Николаеве прогремел новый взрыв
Повторный взрыв прогремел в городе Николаеве на юге Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T09:20:00+03:00
2026-03-04T09:20:00+03:00
2026-03-04T09:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
украина
николаевская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072100822_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_de6d264c40fbadc4c4c5c9dd96cf5f35.jpg
николаев (украина)
украина
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072100822_142:108:1139:856_1920x0_80_0_0_2f66761a997399534bcd25aeb9fe3768.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаев (украина), украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Украина, Николаевская область
В Николаеве прогремел новый взрыв
В Николаеве прогремел повторный взрыв на фоне воздушной тревоги